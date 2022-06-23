Червень, 23 в 18:01

Країни Заходу не зможуть вести довгострокову “наступальну” війну, оскільки не змогли нагромадити достатніх боєприпасів.

Про це сказав міністр оборони Великобританії Бен Воллес, якого цитує The Times.

Виступаючи у військовому штабі на північному заході Лондона, він сказав, що Європа, включаючи Велику Британію, і Сполучені Штати працювали над своїми силами, щоб вони виглядали “добре на фронті”, але не мали достатніх ліній постачання. Внаслідок війни в Україні вони зрозуміли, що їхні запаси “неадекватні” тим загрозам, з якими вони стикаються, сказав він.

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Вторгнення Росії привернуло увагу до того, як багато снарядів та куль використовується під час інтенсивних бойових дій, і до необхідності мати можливість поповнювати запаси боєприпасів на передовий.

Згідно з аналізом Королівського інституту об’єднаних служб (Rusi), в ході війни, що зараз зосереджена на Донбасі, Росія випускає до 7176 артилерійських снарядів на день.

Вважається, що за чотири місяці війни в українських та російських військах закінчилися боєприпаси, причому українці покладаються на 155-мм снаряди натовського стандарту. Союзники передали Україні понад 300 тис. боєприпасів, але в них їх не вистачає.

Відповідаючи на запитання про те, чи боєприпаси закінчуються у Великобританії, Бен Уоллес припустив, що західні лінії постачання вже не існують у попередньому вигляді.

– Я думаю, що протягом десятиліть, коли збройні сили намагалися заощадити гроші, вони ставали дедалі порожнішими. На фронті це виглядає добре, але насправді якщо у вас немає запасів, у вас проблеми, – сказав він.

За його словами, всі армії країн Заходу, включаючи США, усвідомили, що їхні запаси боєприпасів не відповідають загрозам, з якими вони зіткнулися. Але, крім країн Заходу, з подібним зіткнулися і в Росії.

Видання пише, що минулого року під час військових ігор британська армія закінчила боєприпаси через вісім днів. Генерал-лейтенант Бен Ходжес, колишній командувач армії США в Європі, повідомив членам парламенту, що “всі запаси британської армії” були вичерпані, і всі важливі боєприпаси було витрачено ще до закінчення десятиденної онлайн-симуляції війни.

Згідно з аналізом, проведеним для Rusi Алексом Вершиніним, експертом із оборонних закупівель, річного виробництва артилерії США у найкращому разі вистачить лише на десять днів – два тижні бойових дій в Україні.

Уоллес сказав, що Великобританія зберігає “критичну кількість” боєприпасів, якої достатньо для самооборони. Однак він попередив, що довгострокова “наступальна” війна буде складною.

– Захід зазнає труднощів, якщо йому доведеться брати участь у довгостроковій наступальній війні, – сказав він на брифінгу в постійному об’єднаному штабі британського Міністерства оборони.

У понеділок прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та Бен Уоллес провели переговори з лідерами промисловості щодо “пожвавлення ланцюжків поставок” зброї. Уоллес сказав, що Міноборони веде переговори з BAE Systems щодо виробництва більшої кількості 155-мм снарядів. Видання зазначає, що оборонне відомство замовило більше протитанкових гармат Nlaw, передавши Києву понад 4 тисячі одиниць.

Бен Уоллес також сказав, що британське Міноборони поки не потребує додаткових коштів, але залишив простір для маневру щодо прохань про збільшення бюджету в найближчому майбутньому.

Відправивши велику кількість свого обладнання в Україну, Міноборони Великобританії все частіше розглядає можливість закупівлі зброї за кордоном для постачання цієї країни.

Фото: Генштаб ЗСУ