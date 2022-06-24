Долар і євро здорожчали, гривня стабільна: курс валют в Польщі
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Банківський курс гривні у Польщі порівняно з 23 червня не змінився і становить приблизно 0,125 злотих за 1 грн.
За 100 грн у польському банку можна отримати 12,5 злотих (за середнім банківським курсом) або 15,33 злотих (за курсом НБУ).
Курс гривні у Польщі за банківськими картками здорожчав:
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- курс за карткою Mastercard – 15,16 польських злотих за 100 грн;
- курс за карткою Visa – 15,16 польських злотих за 100 грн.
Долар у польських банках здорожчав і в середньому становить 4,375 польських злотих за $1. Обмінявши $100, можна отримати приблизно 475,5 злотих.
Курс долара у Польщі за банківськими картками зріс:
- курс за карткою Mastercard – 443,42 злотих за $100;
- курс за карткою Visa – 443,51 злотих за $100.
Євро 24 червня також здорожчав і тепер становить 4,5813 польських злотих за €1. За €100 можна отримати приблизно 458,13 злотих.
Курс євро у Польщі за банківськими картками також здорожчав:
- курс за карткою Mastercard – 464,81 злотих за €100;
- курс за карткою Visa – 464,84 злотих за €100.