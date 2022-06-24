Червень, 24 в 13:57

Банківський курс гривні у Польщі порівняно з 23 червня не змінився і становить приблизно 0,125 злотих за 1 грн.

За 100 грн у польському банку можна отримати 12,5 злотих (за середнім банківським курсом) або 15,33 злотих (за курсом НБУ).

Курс гривні у Польщі за банківськими картками здорожчав:

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курс за карткою Mastercard – 15,16 польських злотих за 100 грн;

курс за карткою Visa – 15,16 польських злотих за 100 грн.

Долар у польських банках здорожчав і в середньому становить 4,375 польських злотих за $1. Обмінявши $100, можна отримати приблизно 475,5 злотих.

Курс долара у Польщі за банківськими картками зріс:

курс за карткою Mastercard – 443,42 злотих за $100;

курс за карткою Visa – 443,51 злотих за $100.

Євро 24 червня також здорожчав і тепер становить 4,5813 польських злотих за €1. За €100 можна отримати приблизно 458,13 злотих.

Курс євро у Польщі за банківськими картками також здорожчав: