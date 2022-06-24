Червень, 24 в 18:35

Сховища газу в ЄС до 1 листопада 2022 року мають бути заповнені не менше як на 80%.

Про це йдеться у новому енергетичному регламенті ЄС, який ухвалили у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Наступною метою стане 90% заповнення газосховищ, що захистить європейців від можливих перебоїв із постачанням.

– Обов’язковий мінімальний рівень газу у сховищах (має бути забезпечений) на рівні 80% до 1 листопада 2022 року. Держави-члени (ЄС) та оператори повинні прагнути до 85%. У наступні роки метою стане 90%, щоб захистити європейців від можливих перебоїв із поставками, – йдеться у тексті.

Зазначається, що всі оператори сховищ мають пройти нову обов’язкову сертифікацію, щоб унеможливити ризики зовнішнього управління.

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Із серпня стануть можливими спільні закупівлі газу країнами ЄС. У них зможуть брати участь від двох і більше держав – членів ЄС за принципом добровільності.

Країни з великими обсягами газосховищ будуть зобов’язані мати в них щонайменше 35% власного споживання. Країнам, які не мають сховищ, необхідно буде укласти угоди з іншими членами ЄС для зберігання необхідних їм обсягів.