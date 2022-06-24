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Історичне рішення ЄС посилить бажання українців боронити свою свободу – Науседа

Валентина Летяк, редакторка стрічки
гітанас науседа
Фото: Depositphotos

Президент Литви Гітанас Науседа звернувся до українців з нагоди надання Україні кандидата на членство в ЄС .

– Шановні українці, ми віддаємо належне вашій хоробрості, силі військового духу! Я думаю, що рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС має посилити ваше бажання боронити свою свободу та незалежність. Адже ви бороните також принцими європейської демократії, ви захищаєте усіх нас! Зберігайте свій високий дух, сміливість! Ми завжди будемо з вами! – сказав політик в ефірі національного телемарафону.

Науседа також наголосив, що навряд чи РФ піде на пряму конфронтацію з Литвою, яка є членом НАТО.

– Але, безумовно, Росія буде далі брехати, погрожувати, створюючи додаткову напругу в регіоні. Саме з цієї причини ми очікуємо, що Єврокомісія ухвалить нові рекомендації щодо транзиту, що вони будуть прозорими. Потрібно запроваджувати жорсткі заходи, щоб зміни агресивну поведінку Росії, – наголосив президент Литви.

За його словами, про наступний пакет санкцій проти РФ, ймовірно, йтиметься вже восени.

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На саміті 23 червня лідери 27 країн Європейського Союзу офіційно надали Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Того ж дня у Страсбурзі на флагштоці перед Європейським парламентом вже підняли жовто-блакитний прапор.

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