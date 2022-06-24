Історичне рішення ЄС посилить бажання українців боронити свою свободу – Науседа

Червень, 24 в 16:41

Президент Литви Гітанас Науседа звернувся до українців з нагоди надання Україні кандидата на членство в ЄС .

– Шановні українці, ми віддаємо належне вашій хоробрості, силі військового духу! Я думаю, що рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС має посилити ваше бажання боронити свою свободу та незалежність. Адже ви бороните також принцими європейської демократії, ви захищаєте усіх нас! Зберігайте свій високий дух, сміливість! Ми завжди будемо з вами! – сказав політик в ефірі національного телемарафону.

Науседа також наголосив, що навряд чи РФ піде на пряму конфронтацію з Литвою, яка є членом НАТО.

– Але, безумовно, Росія буде далі брехати, погрожувати, створюючи додаткову напругу в регіоні. Саме з цієї причини ми очікуємо, що Єврокомісія ухвалить нові рекомендації щодо транзиту, що вони будуть прозорими. Потрібно запроваджувати жорсткі заходи, щоб зміни агресивну поведінку Росії, – наголосив президент Литви.

За його словами, про наступний пакет санкцій проти РФ, ймовірно, йтиметься вже восени.

Зараз дивляться

На саміті 23 червня лідери 27 країн Європейського Союзу офіційно надали Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Того ж дня у Страсбурзі на флагштоці перед Європейським парламентом вже підняли жовто-блакитний прапор.