Червень, 24 в 19:27

Єврорада схвалила запропоновану Францією ідею створення Європейської політичної спільноти.

Про це на пресконференції за підсумками саміту ЄС оголосив голова Євроради Шарль Мішель. За його словами, Європейська політична спільнота не буде заміною розширенню Європейського Союзу.

– Перше питання – чому? Ідея в тому, щоб забезпечити безпеку і стабільність на Європейському континенті. Далі – що? Має бути створена платформа для політичного діалогу і співпраці з нашими європейськими партнерами на рівній основі. І хто? На нашу думку, найкраще, щоб це був формат тільки лідерів, – уточнив голова Євроради.

Перша зустріч у новому форматі відбудеться у Празі за головування Чехії в Раді ЄС.

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– Розширення ЄС – це процес, який через свій темп і те, як багато часу він потребує, не дозволяє вирішити все, що нам потрібне в Європі. І ми хочемо, щоб цей новий підхід залучив усіх – від України до Ісландії – до співпраці з питань безпеки і оборони, енергетики, інфраструктури, охорони здоров’я, економічної солідарності, – висловився президент Франції Еммануель Макрон.

Нагадаємо, що про створення нового формату співпраці європейських держав, ще на початку травня висловився президент Франції Еммануель Макрон. Він зазначив, що до складу менш формального угрупування могли б увійти Україна та Велика Британія.

За його словами, Європейська політична спільнота є лише “доповненням, а не альтернативою” процесу вступу до ЄС.

Джерело: Європейська правда