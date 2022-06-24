Росія використовує голод як зброю – глава МЗС Німеччини

Червень, 24 в 18:12

Кремль намагається звалити провину за зростання цін на продовольство на тих, хто запровадив санкції, проте жодних обмежувальних заходів щодо експорту зерна з РФ не вводилося, заявила в Берліні міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок перед міжнародною конференцією з питань глобальної продовольчої безпеки.

Тому, за її словами, саме Росія, блокуючи українські порти, несе відповідальність за глобальну продовольчу кризу.

– Росія свідомо використовує голод як зброю і тримає в заручниках весь світ. Загроза голоду наростає як хвиля, але саме російська війна перетворила хвилю на цунамі, – наголосила глава МЗС Німеччини.

Дипломат нагадала, що наразі 345 млн людей у ​​82 країнах наразі загрожує голод, для подолання якого необхідно €44 млрд євро, з них профінансовано лише половину.

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Конференція з питань глобальної продовольчої безпеки проходить в Берліні за підтримки ООН. У ній беруть участь 40 міністрів, загалом – 50 делегацій.

Нашу державу на заході представляє міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.