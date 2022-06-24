Червень, 24 в 20:40

Світ може зіткнутися з “безпрецендентною глобальною кризою голоду”. Ризики можуть стати реальністю вже до кінця року і погіршитись у 2023-му.

Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш у відеозверненні до учасників міжнародної конференції з продовольчої безпеки, яка проходить у Берліні.

– Війна в Україні посилила проблеми, які назрівали роками: кліматичні порушення, пандемія Covid-19, нерівний вихід з економічної кризи різних держав. Існує реальний ризик того, що в 2022 році буде оголошено багаторазовий голод. А 2023-й може бути ще гіршим, – сказав Гутерреш, назвавши масовий голод неприйнятним в 21 столітті.

За словами політика, ефективне вирішення кризи неможливе, якщо війна Україна продовжиться і не буде налагоджене постачання зерна на світові ринки.

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Гутерреш зазначив, що перебуває в тісному контакті з представниками України, Росії, Туреччини, США, ЄС та іншими щодо цього питання.

– Ми намагаємося досягти пакетного рішення, що дасть змогу Україні експортувати продукти – не лише наземними шляхами, але також морем, – сказав він, відмовившись надати деталі, адже це може завадити досягненню домовленості.

Додамо, що, за даними ООН, наразі понад 460 тис. людей у Сомалі, Ємені та Південному Судані страждають від голоду. Водночас мільйони людей у ​​34 інших країнах перебувають на межі голоду.