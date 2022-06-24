Червень, 24 в 20:13

Договірні сторони Енергетичної хартії позбавили Росію і Білорусь статусу спостерігачів у спільноті, а також призупинили тимчасове застосування договору до Енергетичної хартії щодо Білорусі.

Про це йдеться 24 червня на сайті Кабінету міністрів України.

Зазначається, відповідні рішення ухвалила спецсесія конференції Енергетичної хартії у Брюсселі.

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Рішення щодо виключення РФ та Білорусі були внесені до порядку денного сесії за ініціативою України.

– Держава-агресор, що порушує міжнародні угоди, зневажає права інших держав і народів, як і її сателіт, заслуговують на міжнародну ізоляцію, зокрема в енергетичних спільнотах та організаціях, – прокоментував рішення міністр енергетики України Герман Галущенко.

Після повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну Міністерство енергетики України неодноразово виступало з ініціативою щодо позбавлення Росії статусу спостерігача в Хартії, а також призупинення тимчасового застосування договору до Енергетичної хартії щодо Білорусі.

Додамо, що договір про Енергетичну хартію є багатосторонньою угодою, підписаною близько 60 країнами, а також Європейським Союзом.

Хартія закріплює основні принципи співпраці, зокрема у сфері захисту іноземних інвестицій, встановлює транзитні правила до енергетичних систем та механізми вирішення суперечок між договірними сторонами, інвесторами та державами, що приймають.

Росія і Білорусь підписали договір про Енергетичну хартію, однак так і не ратифікували його. Водночас Білорусь застосувала договір тимчасово.