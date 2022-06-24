Червень, 24 в 13:32

Станом на п’ятницю, 24 червня, ціни на дизельне паливо на автозаправних станціях (АЗС) Польщі знизилися, тоді як вартість бензину залишилася без змін порівняно з попередньою добою.

Так, літр бензину марки А-95 сьогодні можна придбати за середньою ціною 7,90 злотих (51,5 грн за курсом Національного банку України). Такою ж була вартість цього палива на АЗС Польщі напередодні.

За бензин марки А-98 сьогодні в середньому потрібно заплатити 8,31 злотих/літр (54,2 грн за курсом НБУ). За добу вартість не змінилася.

Зараз дивляться

Водночас подешевшало дизпаливо. Літр сьогодні в середньому коштує 8,07 злотих (52,6 грн), тоді як напередодні потрібно було заплатити 8,18 злотих.

Дешевше можна придбати і літр преміального дизеля – за 8,09 злотих (52,8 грн). Напередодні середня вартість цього пального становила 8,10 злотих/літр.

Середня вартість літра автогазу (LPG) на АЗС Польщі сьогодні становить 3,54 злотих (23,1 грн). Напередодні це пальне можна було придбати за середньою ціною 3,55 злотих/літр.

У деяких воєводствах Польщі пальне можна знайти і дешевше. Так, у Куявсько-Поморському воєводстві бензин А-95 сьогодні можна в середньому придбати за ціною 7,72 злотих/літр (50,4 грн), бензин А-98 – 8,02 злотих/літр (52,3 грн), дизпаливо – 8 злотих/літр (52,2 грн).

У Вармінсько-Мазурському воєводстві бензин марки А-95 у середньому коштує 7,54 злотих/літр (49,2 грн), бензин А-98 – 8,05 злотих/літр (52,5 грн).

За скільки можна заправити авто в Польщі: актуальні ціни на пальне / 2 фотографии

Вартість пального в Україні

Ціни на пальне в Україні станом на 24 червня дещо змінилися. Так, бензин категорії А-95 здешевшав на 4 копійки: тепер його можна придбати в середньому за 50,68 грн/л.

Водночас бензин А-92 здорожчав на 89 копійок і в середньому коштує 50,56 грн/л.

Середня ціна дизельного пального зараз становить 56,44 грн/л (здешевшало на 11 копійок). Ціни на автогаз в Україні також впали на 16 копійок і в середньому становлять 41,78 грн.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl