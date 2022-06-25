Червень, 25 в 16:07

Станом на суботу, 25 червня, на автозаправних станціях (АЗС) Польщі знизилися ціни на бензин марки А-95.

Сьогодні це пальне в середньому можна придбати за ціною 7,87 злотих/літр (51,3 грн за курсом Національного банку України). Напередодні середня вартість бензину А-95 становила 7,90 злотих/літр.

Водночас за добу не змінилася вартість бензину марки А-98 – 8,31 злотих/літр (54,2 грн за курсом НБУ).

Зараз дивляться

За літр дизельного палива сьогодні потрібно в середньому заплатити 8,06 злотих (52,6 грн). Порівняно з попередньою добою його вартість майже не змінилася (літр коштував 8,07 злотих).

Літр преміального дизеля коштує так само, як і напередодні: 8,09 злотих (52,8 грн).

Літр автогазу (LPG) на АЗС Польщі сьогодні можна придбати за середньою ціною 3,53 злотих (23 грн). Напередодні це пальне коштувало 3,54 злотих/літр.

У деяких воєводствах Польщі пальне коштує трохи дешевше, ніж середня вартість.

Наприклад, у Куявсько-Поморському воєводстві бензин марки А-95 сьогодні можна придбати за середньою ціною 7,60 злотих/літр (49,6 грн), бензин марки А-98 – 7,68 злотих/літр (50,1 грн), дизпаливо – 7,72 злотих/літр (50,4 грн).

У Малопольському воєводстві бензин А-95 в середньому коштує 7,75 злотих/літр (50,6 грн), бензин А-98 – 8,27 злотих/літр (53,9 грн), дизпаливо – 7,83 злотих/літр (51,1 грн).

У Вармінсько-Мазурському воєводстві водії можуть купити бензин А-95 в середньому за 7,42 злотих/літр (48,4 грн), бензин А-98 – за 8,05 злотих/літр (52,5 грн), дизпаливо – за 7,85 злотих/літр (51,2 грн).

Бензин А-95 трохи подешевшав: скільки коштує пальне на АЗС Польщі / 2 фотографии

Ціни на АЗС в Україні

Ціни на бензин категорії А-95 в Україні сьогодні знизилися на 4 копійки. В середньому його можна придбати на АЗС за 50,64 грн/л.

Бензин категорії А-92 здешевшав на 89 копійок і в середньому коштує 49,66 грн/л.

Середня вартість дизпалива становить 56,41 грн/л (здешевшав на 3 копійки). А ціни на автогаз підскочили на 12 копійок і в середньому по Україні становлять 41,91 грн.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl