Червень, 25 в 1:06

У США Верховний суд скасував право на аборт, яке вважалось у суспільстві фундаментальним та було встановлене майже 50 років за результатами справи “Роу проти Вейда”. Такі рішення американського Верховного суду дають право окремим штатам обмежити свободу абортів або оголосити їх поза законом.

Про це 24 червня пише The Washington Post і вказує, що через ухвалу суду до нації звернеться президент США Джо Байден.

Очільник Мін’юсту США (виконує функцію Генпрокурора) Меррік Гарланд заявив, що його відомство “категорично не погоджується” з ухвалою суду. Це, за словами Гарланда, створить незворотний вплив на американців у на усіх територіях Сполучених Штатів.

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– Втім сьогоднішнє рішення не позбавляє штати можливості підтримувати законність абортів у межах своїх кордонів. І Конституція продовжує обмежувати повноваження штатів забороняти репродуктивні послуги, які надаються за межами їхніх кордонів, – заявив Міністр юстиції США.

Згодом група з 83 ліберальних прокурорів з усієї країни виступили із заявою, в якій вже встигли заявити, що не будуть переслідувати кримінальні процеси, в яких хтось мав намір, допомагав або зробив аборт.

44-й президент США Барак Обама піддав критиці рішення Верховного суду, назвавши його “руйнівним”. Водночас наступник Обами, президент Дональд Трамп, навпаки, підтримав рішення суду.

Згодом після рішення адміністрація президента США оголосила, що Джо Байден звернеться до американської нації через це рішення суду.

– Сьогодні дуже важливий момент для Сполучених Штатів. Верховний суд прямо позбавив американський народ конституційного права, яке він уже визнав. Просто забрав. Такого ще ніколи не було щодо права, такого важливого для багатьох американців, – написав Джо Байден у Twitter.

Президент США додав, що восени необхідно “обрати більше сенаторів та представників, які кодифікують право жінок на вибір у федеральному законі”.

Крім того, очільник Білого дому закликав обрати більше керівників штатів, які захищатимуть право на аборт на місцевому рівні.