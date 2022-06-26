Червень, 26 в 17:21

Лідери країн G7 висміяли образ президента країни-агресора Росії Володимира Путіна.

Так, перед фотосесією політики жартівливо обговорювали, чи потрібно їм роздягнутися до сорочок чи більше. Свідками цього стали журналісти.

Першим репліку подав прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

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– Бути в піджаку або зняти? – запитав він.

На що прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо запропонував дочекатися офіційного фото, а потім роздягатися, але Джонсон відповів:

– Ми повинні показати, що ми крутіші за Путіна.

Тоді Трюдо пожартував, що треба проїхатися на коні з оголеним торсом, маючи на увазі фотографію Путіна 2009 року, на якій він їздить на коні без сорочки.

– Їхати на конях найкраще, – сказала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, не зважаючи на саму проблему одягу.

Після того, як лідери попозували для фото, вони попросили журналістів вийти з кімнати, залишивши дебати про одяг за зачиненими дверима.

Зазначимо, що 26 червня у Баварських Альпах розпочався триденний саміт країн Великої сімки, на якому світові лідери обговорюватимуть низку критичних світових викликів, великою мірою спричинених російським вторгненням в Україну.

На зустріч прибули лідери США, Канади, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Японії. Присутні також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Шарль Мішель як представники від ЄС.