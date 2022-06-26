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Лукашенко може залучити до війни проти України близько 15 тис. боєздатних солдатів – експерт

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Лукашенко може залучити до війни проти України близько 15 тис. боєздатних солдатів – експерт
Фото: Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може залучити до повномасштабної війни проти України близько 15 тис. боєздатних солдатів. Про це заявив командир білоруської організації Білий легіон Сергій Бульба в ефірі українського телеканалу.

Він вважає, що президент Росії Володимир Путін повністю контролює Лукашенка, тому невизнаний глава Білорусі може задіяти проти нашої країни три найбоєздатніші бригади армії РБ.

– Лукашенко – це фактично “гауляйтер” самого Путіна. Ви ж бачите, що він шукає виправдання для тих чи інших дій Путіна, – зауважив Сергій Бульба.

Саме ці бригади постійно залучені до військових навчань з російською армією. Йдеться про понад 9 тис. людей. За словами Бульби, невизнаний президент Білорусі може залучити додатково 120 гвардійську стрілецьку бригаду.

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