Червень, 27 в 16:41

Станом на понеділок, 27 червня, на автозаправних станціях (АЗС) Польщі подорожчало дизельне паливо. Водночас стабілізувалися ціни на бензин.

Так, середня вартість бензину марки А-95 сьогодні становить 7,87 злотих/літр (51,5 грн за курсом Національного банку України). Стільки ж це пальне коштувало і на вихідних.

Бензин А-98 можна в середньому придбати за 8,30 злотих/літр (54,3 грн за курсом Нацбанку). На вихідних середня вартість цієї марки бензину становила 8,31 злотих/літр.

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Здорожчало дизельне паливо: сьогодні на АЗС за нього потрібно в середньому заплатити 8,26 злотих/літр (54 грн), тоді як на вихідних дизель коштував 8,06 злотих/літр.

Водночас здешевшало преміальне дизпаливо: для водіїв у Польщі воно в середньому обійдеться у 7,85 злотих/літр (51,4 грн). На вихідних преміальний дизель коштував 8,09 злотих/літр.

Не змінилася вартість автогазу (LPG): за літр на АЗС потрібно віддати 3,53 злотих (23,1 грн).

Ціни на пальне в Польщі коливаються, якщо порівнювати різні воєводства. Наприклад, бензин А-95 можна придбати за середньою ціною від 7,70 злотих/літр (50,4 грн) у Підляському воєводстві до 8,15 злотих/літр (53,3 грн) в Опольському воєводстві.

Вартість бензину А-98 варіюється від 7,68 злотих/літр (50,2 грн) у Куявсько-Поморському воєводстві до 8,91 злотих/літр (58,3 грн) у Опольському воєводстві.

Дизпаливо можна придбати за середньою ціною від 7,72 злотих/літр (50,5 грн) у Нижньосілезькому воєводстві до 8,80 злотих/літр (57,6 грн) у Куявсько-Поморському воєводстві.

Ціни на бензин стабілізувалися, дизель подорожчав: скільки коштує пальне в Польщі / 2 фотографии

Згідно з прогнозами аналітиків спеціалізованого порталу E-Petrol, ціни на бензин А-98 протягом цього тижня коливатимуться в межах 8,54-8,69 злотих/літр, а на бензин А-95 – в межах 7,79-7,91 злотих/літр.

Дизпаливо цього тижня в середньому коштуватиме 7,89-8,01 злотих/літр, а за літр автогазу потрібно буде платити 3,41-3,52 злотих.

Ціни на АЗС України

Вартість пального на АЗС в Україні станом на 27 червня не змінилася.

Ціни на бензин А-95+ в середньому становлять 50,61 грн. Ціна на 92-й бензин становить 49,66 грн.

Дизельне пальне коштує 56,39 грн, а ціна на автогаз залишилася на рівні 41,73 грн.

Джерело: AutoCentrum.pl, E-Petrol

Фото: AutoCentrum.pl, E-Petrol