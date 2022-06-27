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G7 оголосили безстрокову підтримку України та посилення санкцій проти РФ

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
саміт лідерів країн Великої сімки G7
Фото: Getty Images

Лідери країн Великої сімки (G7) підтримуватимуть України, поки це буде необхідно, а також посилять санкції проти Росії.

Про це йдеться у заяві яку оприлюднили у понеділок, 27 червня, під час саміту G7 в Німеччині.

Зазначається, що лідери країн допомагатимуть у збереженні сувернітету та територіальної цілісності України.

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– Ми й надалі надаватимемо фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку та підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. Україна сама повинна вирішити, яким буде майбутнє мирне врегулювання, вільне від зовнішнього тиску чи впливу, – йдеться у документі.

Крім цього, G7 пообіцяли посилити санкції проти РФ, і вони стосуватимуться російського золота, обмеження доступу до сучасних технологій, покарання тих, хто причетний до воєнних злочинів в Україні та створення глобальної продовольчої кризи.

– Ми будемо вивчати нові способи ізоляції Росії від глобального ринку та боротися з методами ухилення від санкцій. Ми налаштовані зменшити доходи Росії, зокрема від золота, – йдеться у заяві.

Велика сімка також вивчить можливість використання заморожених російських активів на користь України – її відбудови та відновлення.

У заяві застерігають Росію від використання проти України ядерної, хімічної чи біологічної зброї. Зазначається, що наслідки таких дій для Росії будуть “тяжкими”.

– У зв’язку із цим ми висловлюємо серйозне занепокоєння щодо заяв Росії про те, що вона може передати Білорусі ракети з ядерним потенціалом, – йдеться у заяві.

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