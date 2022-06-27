Гривня, долар і євро здорожчали: курс валют в Польщі
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Банківський курс гривні у Польщі мінімально підскочив у ціні і становить приблизно 0,1277 злотих за 1 грн.
За 100 грн у польському банку можна отримати 12,77 злотих (за середнім банківським курсом) або 15,28 злотих (за курсом НБУ).
Курс гривні у Польщі за банківськими картками здорожчав:
Зараз дивляться
- курс за карткою Mastercard – 15,17 польських злотих за 100 грн;
- курс за карткою Visa – 15,16 польських злотих за 100 грн.
Долар у польських банках здорожчав і в середньому становить 4,3794 польських злотих за $1. Обмінявши $100, можна отримати приблизно 437,94 злотих.
Курс долара у Польщі за банківськими картками мінімально змінився:
- курс за карткою Mastercard – 443,81 злотих за $100;
- курс за карткою Visa – 443,47 злотих за $100.
Євро 27 червня здорожчав і тепер становить 4,6 польських злотих за €1. За €100 можна отримати приблизно 460 злотих.
Курс євро у Польщі за банківськими картками також здорожчав:
- курс за карткою Mastercard – 465,68 злотих за €100;
- курс за карткою Visa – 466,09 злотих за €100.