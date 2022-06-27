Червень, 27 в 12:46

Банківський курс гривні у Польщі мінімально підскочив у ціні і становить приблизно 0,1277 злотих за 1 грн.

За 100 грн у польському банку можна отримати 12,77 злотих (за середнім банківським курсом) або 15,28 злотих (за курсом НБУ).

Курс гривні у Польщі за банківськими картками здорожчав:

Зараз дивляться

курс за карткою Mastercard – 15,17 польських злотих за 100 грн;

курс за карткою Visa – 15,16 польських злотих за 100 грн.

Долар у польських банках здорожчав і в середньому становить 4,3794 польських злотих за $1. Обмінявши $100, можна отримати приблизно 437,94 злотих.

Курс долара у Польщі за банківськими картками мінімально змінився:

курс за карткою Mastercard – 443,81 злотих за $100;

курс за карткою Visa – 443,47 злотих за $100.

Євро 27 червня здорожчав і тепер становить 4,6 польських злотих за €1. За €100 можна отримати приблизно 460 злотих.

Курс євро у Польщі за банківськими картками також здорожчав:

курс за карткою Mastercard – 465,68 злотих за €100;

курс за карткою Visa – 466,09 злотих за €100.