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Країни G7 запровадять санкції за вивезення зерна з України – Білий дім

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Зерно
Фото: Depositphotos

Лідери G7 ухвалять рішення про введення санкцій щодо Росії за порушення прав людини, військові злочини та крадіжку українського зерна.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Зазначається, що Міністерство фінансів та Держдепартамент США запровадять санкції щодо приватних військових компаній, що діють в Україні, російських військових частин, які причетні до порушень прав людини чи міжнародного гуманітарного права в Україні, а також призначених Росією високопосадовців в окупованих українських містах.

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За загрозу чи порушення суверенітету, територіальної цілісності чи політичної незалежності України, а також придушення інакодумства в Росії запровадять візові обмеження щодо майже 500 посадових осіб.

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У пресрелізі зазначається, що за кілька місяців експорт США до Росії, зокрема критично важливих технологічних ресурсів, які необхідні Путіну для підтримки збройних сил, скоротився приблизно на 97%.

Імпорт у Росію товарів з усього світу може впасти на 40%. Заводи по всій Росії усіма силами намагаються підтримати виробництво. ВВП Росії значно скоротиться, а інфляція зросте до понад 20%.

Нагадаємо, що Велика Британія виділить £10 млн (близько $12,28 млн) на допомогу у відновленні залізниці в Україні, щоб використовувати потяги для експорту зерна.

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Джерело: White House
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