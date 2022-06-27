Обмежує не кількість нафти на ринку, а її вартість: G7 готує Росії межу цін на нафту

Червень, 27 в 15:22

Країни G7 у понеділок значно просунулися у напрямку посилення економічного тиску на Москву завдяки прогресу в переговорах щодо обмеження цін на російську нафту та нових санкцій, які гальмуватимтуь оборонну промисловість Росії.

Про це повідомив журналістам на саміті G7 представник американської адміністрації, пише AFP.

— Ми все ще перебуваємо на стадії переговорів з іншими партнерами по G7, щоб усе фіналізувати, але ми дуже близько до того, щоб лідери G7 негайно доручили відповідним міністрам розробити механізми для встановлення глобальної стелі цін на російську нафту, – сказав чиновник на умовах анонімності.

Метою цього плану є позбавлення Кремля основного джерела валютних доходів та зменшення ціни на російську нафту. На відміну від нафтового ембарго, price cap обмежують не кількість російської нафти на ринку, а її вартість.

Зараз дивляться

За інформацією видання Financial Times, під час саміту G7 прем’єр Італії Маріо Драгі сказав, що межа ціни буде ефективною проти Москви, оскільки обмежить її фінансові надходження і ліквідує основну причину інфляції в країнах Заходу.

Механізм обмеження ціни буде запроваджений шляхом заборони на страхування морських перевезень російської нафти, якщо вартість нафти для покупця буде перевищувати певну верхню межу. Якою планується встановити межу для ціни на нафту з Росії, поки що не відомо.

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Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Москва почала нарощувати продаж нафти за межами Євросоюзу, пропонуючи заманливі знижки.

Головний імпортер російської нафти за межами Європи – Китай збільшив обсяги закупівель. Агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Індія має намір подвоїти імпорт нафти з Росії через суттєві знижки.