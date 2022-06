Прем’єр-міністри Великої Британії та Канади Борис Джонсон та Джастін Трюдо записали спільне відеозвернення до українців та українського лідера Володимира Зеленського. Вони пообіцяли Україні подальшу економічну та військову підтримку.

Політики записали звернення на полях саміту Великої сімки (G7) у Німеччині. Вони, зокрема, висловили захоплення боротьбою України у спровокованій РФ повномасштабній війні.

Як зазначив Джастін Трюдо, українці б’ються як герої не лише за власну землю, а й за ключові демократичні принципи.

Борис Джонсон, своєю чергою, заявив, що Володимир Зеленський “веде свій народ у героїчній боротьбі” проти неспровокованої агресії Кремля.

Джонсон також поінформував, що під час саміту лідери G7 планують запевнити у ще більшій підтримці України, обговорити нові санкції, зокрема проти наближених до Володимира Путіна олігархів, а також заборону на експорт золота з РФ.

Трюдо ж наголосив, що країни Великої сімки продовжать нарощувати економічну, фінансову та військову підтримку України.

As the @G7 gathers in Germany, Prime Minister @BorisJohnson and I want to be very clear about our support for Ukrainians and for President @ZelenskyyUa: It is unwavering. We stand with you, and we are staying the course. pic.twitter.com/Nykt3w5U7g

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 26, 2022