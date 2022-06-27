Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Підтримуємо вас і продовжимо цей курс: Джонсон і Трюдо звернулися до українців

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Джонсон і Трюдо
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністри Великої Британії та Канади Борис Джонсон та Джастін Трюдо записали спільне відеозвернення до українців та українського лідера Володимира Зеленського. Вони пообіцяли Україні подальшу економічну та військову підтримку.

Політики записали звернення на полях саміту Великої сімки (G7) у Німеччині. Вони, зокрема, висловили захоплення боротьбою України у спровокованій РФ повномасштабній війні.

Як зазначив Джастін Трюдо, українці б’ються як герої не лише за власну землю, а й за ключові демократичні принципи.

Зараз дивляться

– Українці стоять за принципи й цінності, які об’єднують нас як демократичні країни: за верховенство права, непорушність суверенітету і територіальної цілісності, – заявив очільник уряду Канади.

Борис Джонсон, своєю чергою, заявив, що Володимир Зеленський “веде свій народ у героїчній боротьбі” проти неспровокованої агресії Кремля.

Джонсон також поінформував, що під час саміту лідери G7 планують запевнити у ще більшій підтримці України, обговорити нові санкції, зокрема проти наближених до Володимира Путіна олігархів, а також заборону на експорт золота з РФ.

Трюдо ж наголосив, що країни Великої сімки продовжать нарощувати економічну, фінансову та військову підтримку України.

– Наше послання до вас, Володимире й український народе, що ми захоплюємося вашою боротьбою, ми вважаємо її повністю легітимною та дуже важливою для нашого світу. Ми підтримуємо вас і продовжимо цей курс. Слава Україні! – підсумував Джонсон.

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що лідери країн G7 під час саміту планують оголосити про заборону на імпорт золота, видобутого на території РФ. Цей крок повинен позбавити країну-агресора багатомільярдних прибутків, за допомогою яких Кремль фінансує повномасштабну війну проти України.

А західні ЗМІ повідомляли, що лідери G7 планують закріпити в підсумковому комюніке саміту зобов’язання надавати Україні безстрокову підтримку для захисту від вторгнення РФ.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка