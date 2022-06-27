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Прем’єр-міністри Великої Британії та Канади Борис Джонсон та Джастін Трюдо записали спільне відеозвернення до українців та українського лідера Володимира Зеленського. Вони пообіцяли Україні подальшу економічну та військову підтримку.

Політики записали звернення на полях саміту Великої сімки (G7) у Німеччині. Вони, зокрема, висловили захоплення боротьбою України у спровокованій РФ повномасштабній війні.

Як зазначив Джастін Трюдо, українці б’ються як герої не лише за власну землю, а й за ключові демократичні принципи.

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– Українці стоять за принципи й цінності, які об’єднують нас як демократичні країни: за верховенство права, непорушність суверенітету і територіальної цілісності, – заявив очільник уряду Канади.

Борис Джонсон, своєю чергою, заявив, що Володимир Зеленський “веде свій народ у героїчній боротьбі” проти неспровокованої агресії Кремля.

Джонсон також поінформував, що під час саміту лідери G7 планують запевнити у ще більшій підтримці України, обговорити нові санкції, зокрема проти наближених до Володимира Путіна олігархів, а також заборону на експорт золота з РФ.

Трюдо ж наголосив, що країни Великої сімки продовжать нарощувати економічну, фінансову та військову підтримку України.

– Наше послання до вас, Володимире й український народе, що ми захоплюємося вашою боротьбою, ми вважаємо її повністю легітимною та дуже важливою для нашого світу. Ми підтримуємо вас і продовжимо цей курс. Слава Україні! – підсумував Джонсон.

As the @G7 gathers in Germany, Prime Minister @BorisJohnson and I want to be very clear about our support for Ukrainians and for President @ZelenskyyUa: It is unwavering. We stand with you, and we are staying the course. pic.twitter.com/Nykt3w5U7g — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 26, 2022

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що лідери країн G7 під час саміту планують оголосити про заборону на імпорт золота, видобутого на території РФ. Цей крок повинен позбавити країну-агресора багатомільярдних прибутків, за допомогою яких Кремль фінансує повномасштабну війну проти України.

А західні ЗМІ повідомляли, що лідери G7 планують закріпити в підсумковому комюніке саміту зобов’язання надавати Україні безстрокову підтримку для захисту від вторгнення РФ.