Червень, 27 в 20:46

Росія вчинила черговий воєнний злочин, коли обстріляла торгівельний центр у Кременчуку. Під час ракетного удару в ТРЦ перебувало близько тисячі людей. Наразі невідома точна кількість жертв. Однак вже підтверджено інформацію про 10 загиблих жителів, серед поранених є діти.

Російський “посібник тероризму”

На жахливий злочин Кремля вже встигли відреагувати лідери різних країн світу, зокрема, США, Латвії, Естонії та Литви. Вони вважають, що Росія “створила посібник” для тероризму та далі вбиває мирних українців. Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс переконаний, що проти Росії потрібно запровадити ще більше санкцій, а Кремль – повністю ізолювати від суспільства.

– Черговий жахливий російський військовий злочин – ракетний удар по торговому центру в Кременчуці. Настане день, коли винних буде притягнуто до відповідальності. А поки Кремль необхідно повністю ізолювати, запровадити більше санкцій. Мої співчуття, – наголосив глава МЗС Латвії.

Прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте вважає, що Росія вже “напрацювала” власний посібник державного тероризму:

Зараз дивляться

вибрати жертву та назвати її “братнім народом”;

відправити війська, щоб стерти з лиця Землі;

вбивати, катувати та ґвалтувати без розбору;

вкрасти те, що можеш, та знищити решту;

куди не можна посилати війська – запустити ракети;

цілитись у цивільних людей, а ще краще – у дітей;

за будь-яку ціну не давати можливості людям повернутися до звичного життя;

все заперечувати;

повторити, але з більшим масштабом.

Шимоніте зазначила, що російські ракети влучили сьогодні у торговий центр у Кременчуку, всередині якого перебувало понад 1 тис. мирних жителів. Вона переконана, що Росія цілеспрямовано здійснює тероризм.

Дії Росії – це ганьба

Президент Литви Ґітанас Науседа також не залишився осторонь. Він переконаний, що удар Росії – це ганьба для людства.

– Удар Росією по торговому центру в Кременчуці з сотнями мирних жителів є ганьбою для людства, ще одним жахливим воєнним злочином Росії. Україна потребує більшого постачання систем протиповітряної оборони. Доставляйте у більшій кількості та швидше. Залишаємося з Україною, – додав він.

Країна-агресор продовжує руйнувати саме цивільну інфраструктуру, повторюючи воєнні злочини, розповіла посол України в Ірландії Лариса Герасько.

– Торговий центр у Кременчуці, в якому було понад тисяча невинних людей, постраждав від російського ракетного удару. Росія продовжує руйнувати цивільну інфраструктуру та вчиняє військові злочини в Україні, – зазначила Герасько.

Кремль має відповісти за злочини

Посол США в Україні Бріджит Брінк вважає, що світ притягне Кремль до відповідальності за воєнні звірства в Україні.

– Жахливі повідомлення та фото надходять з Кременчука після ракетного удару Росії по переповненому людьми торговельному центру. Світ притягне Кремль до відповідальності за його звірства в Україні, – переконана посол США в Україні.

Президент Естонії Алар Каріс наголосив, що необхідно зупинити російську війну. На його думку, варварство Кремля не має кінця – цьому потрібно покласти край.

– Жахлива жорстокість Росії проти мирного населення в Україні є божевільною. Сьогодні ракети влучили в торговий центр у Кременчуці, в якому перебувало понад тисячі людей. Варварство російських військових злочинів не має кінця. Ми з Україною, – підтримав президент Естонії українців.

Російських терористів потрібно зупинити

Блогер і громадський діяч Сергій Стерненко вважає, що російські війська спеціально б’ють по мирних людях. Він переконаний, що російських терористів потрібно зупинити.

– Це їхня тактика. Вони терористи. І все це вони роблять цілком свідомо. Скільки ще мирних жителів має вбити Росія, щоб США, Велика Британія та ЄС нарешті дали Україні достатньо важкої зброї, щоб зупинити цих терористів?

Волонтерка та медик-доброволець Аліна Михайлова зазначила, що Росія руйнує українські міста та цілеспрямовано вбиває українців без причини.

– Як довго світ дивитиметься, як Росія цілеспрямовано винищує українців, здійснює геноцид, руйнує наші домівки, стирає цілі міста?

Вона закликала всі країни світу припинити будь-які зв’язки з Росією, яка вбиває українців та маленьких дітей, руйнує майбутнє мирної нації.

Заступниця голови комітету ВРУ з питань цифрової трансформації Кіра Рудик наголосила, що світ має допомогти зупинити країну-агресора Росію, яка вчиняє криваві злочини.