Японія запроваджує додаткові санкції проти Росії

Червень, 27 в 9:06

Японія розширила список санкцій проти російських представників і підприємств через війну РФ проти України.

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Фуміо Кісіда на саміті G7.

Він наголосив, що світ перебуває на роздоріжжі в історії. Зараз постало питання, чи можна зберегти заснований на правилах міжнародний порядок. Адже Рада Безпеки ООН та інші структури не змогли адекватно відреагувати на повномасштабне вторгнення РФ.

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За даними телеканалу NHK, Японія запроваджує нові санкції проти Росії. Вони, зокрема, стосуються заборони на імпорт російського золота, а також заморожування активів приблизно 70 російських фізичних та юридичних осіб.

Крім того, Японія забороняє експорт продукції щодо 90 російських підприємств та компаній, які, на думку японської сторони, пов’язані з військовою галуззю Росії.

Також прем’єр-міністр Японії додав, що санкції не можна послаблювати і заявив, що єдність G-7 необхідна не лише для забезпечення дотримання санкцій, а й для захисту від зростання цін.

Джерело: NHK