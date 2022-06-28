Червень, 28 в 19:39

Президент США Джо Байден під час саміту НАТО в Мадриді (Іспанія) оголосить про нарощування чисельності американських сил у Європі через загрози з боку Росії.

Про це повідомив у коментарі журналістам радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. За його словами, Байден на саміті зробить конкретні заяви щодо цього, оскільки Вашингтон прагне протистояти “російській загрозі, що загострилася”.

Посилення присутності американських військ, зокрема, передбачає появу ще двох есмінців США на військово-морській базі Рота в Іспанії. Внаслідок цього загальна кількість американських есмінців, які там базуються, зросте до шести.

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За словами радника, Байден планував обговорити такий крок із прем’єром Іспанії Педро Санчесом.

– Це допоможе збільшити морську присутність Сполучених Штатів і НАТО, – зазначив Салліван.

Він запевнив, що оголошення про додаткові есмінці буде лише першою із кількох заяв про американські війська на саміті НАТО.

– Завтра Сполучені Штати зроблять конкретні заяви про додаткові зобов’язання із розміщення сил на суші, на морі та в повітрі у довгостроковій перспективі, скільки б не тривала ця криза. До кінця саміту ви побачите більш сильне, ефективне, боєздатне і більш рішуче угруповання сил, щоб врахувати російську загрозу, що загострюється, – наголосив Салліван.

Він додав, що на саміті також планується узгодити конкретні цілі збільшення країнами-членами фінансування бюджету НАТО.

Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував посилення східного флангу Альянсу. Йдеться про збільшення чисельності Сил швидкого реагування НАТО з близько 40 тис. до 300 тис.

На саміті в Мадриді планують ухвалити нову Стратегічну концепцію НАТО, в якій Росію визнають загрозою безпеці.