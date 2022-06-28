Червень, 28 в 14:38

У вівторок, 28 червня, на автозаправних станціях (АЗС) Польщі зросли середні ціни на бензин марки А-98. Водночас знизилася вартість дизельного палива та автогазу.

Так, за літр бензину А-98 потрібно в середньому заплатити 8,36 злотих (54,96 грн за курсом Національного банку України), тоді як напередодні він коштував 8,30 злотих.

Водночас середня вартість бензину марки А-95 за добу майже не змінилася і становить 7,86 злотих/літр (51,7 грн за курсом НБУ). Напередодні це пальне коштувало 7,87 злотих/літр.

Зараз дивляться

Літр дизельного палива подешевшав і в середньому коштує 8,23 злотих (54,1 грн). Напередодні дизель на АЗС Польщі продавали за середньою ціною 8,26 злотих/літр.

Трохи подешевшало і преміальне дизпаливо – до 7,82 злотих/літр (51,4 грн). Днем раніше на АЗС Польщі потрібно було заплатити за це пальне 7,85 злотих/літр.

Крім того, знизилася середня вартість автогазу (LPG): за літр сьогодні потрібно віддати 3,49 злотих (22,9 грн), тоді як напередодні водії платили 3,53 злотих.

Роздрібна вартість пального в Польщі варіюється залежно від воєводства.

Наприклад, бензин марки А-95 продають на АЗС за середньою ціною від 7,66 злотих/літр (50,4 грн) у Підляському воєводстві до 8,04 злотих/літр (52,9 грн) в Опольському воєводстві.

Середня вартість бензину А-98 коливається від 7,55 злотих/літр (49,6 грн) у Куявсько-Поморському воєводстві до 9,09 злотих/літр (59,8 грн) в Опольському воєводстві.

Середні ціни на дизельне пальне в деяких воєводствах сягають 8,80 злотих/літр (57,9 грн), наприклад, у Куявсько-Поморському та Малопольському воєводствах.

Дизель і автогаз трохи здешевшали: актуальні ціни на пальне в Польщі / 2 фотографии

Ціни на АЗС в Україні

Ціни на пальне в Україні стабілізувалися станом на 28 червня.

Бензин А-95 у середньому коштує 50,61 грн за літр, 92-й – 49,66 грн, дизель – 56,39 грн, автогаз – 41,73 грн.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl