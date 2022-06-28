Країни G7 виділять до $5 млрд на вирішення глобальної продовольчої безпеки – ЗМІ

Червень, 28 в 13:50

Очікується, що лідери країн G7 виділять до $5 млрд на вирішення глобальної продовольчої безпеки на тлі тривалого російського вторгнення в Україну.

Про це у вівторок, 28 червня, заявив високопоставлений урядовець США, повідомляє Kyodo News.

Американський чиновник зазначив, що G7 збирається визнати шкоду, заподіяну тим, що вони вважають непрозорими промисловими директивами Китаю, що спотворюють ринок. Вони, зокрема, зобов’язуються розробити “координований підхід до усунення” такої практики. Це буде викладено у комюніке після закінчення триденного саміту в Німеччині.

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Комюніке також включатиме формулювання щодо острова Тайвань, який Пекін вважає своїм. Чиновник зазначив, що формулювання буде “дуже схожим” на торішню заяву саміту G7. Торік у комюніке підкреслювалась “важливість миру та стабільності у Тайванській протоці”.

Очікується, що G7 оприлюднить комюніке, в якому будуть міститися підсумки щодо ситуації в Україні, енергетичної та продовольчої безпеки, а також зміни клімату.

Лідери G7 вже запровадили низку санкцій проти Росії. Подальші каральні заходи включатимуть заборону на імпорт золота з Росії та обмеження ціни на нафту. Повідомляється, що скоординовані санкції покликані “завдати удару по військовій складовій Росії” та перешкодити її подальшому наступу на територію України.

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Світова продовольча криза була ще однією ключовою темою триденного саміту, оскільки Росія продовжує блокувати експорт українського зерна в портах Чорного моря. G7 підтвердила, що надасть необхідну підтримку найбільш вразливим країнам, і відкинула твердження Росії про те, що в дефіциті винні санкції Заходу.

— Ми залишаємось приголомшеними і продовжуємо засуджувати жорстоку, неспровоковану, невиправдану та незаконну загарбницьку війну проти України з боку Росії та за сприяння Білорусі. Ця нищівна війна призвела до драматичних наслідків далеко за межами Європи, – йдеться у заяві лідерів G7.

Лідери G7, особливо Японія, помітно стурбовані тим, що Китай може набратися мужності в Індо-Тихоокеанському регіоні, де він стає все більш наполегливим.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда сказав своїм колегам із G-7, що вони повинні завадити іншим країнам, зокрема Китаю, отримати “неправильні уроки” з використання Росією сили з метою зміни статус-кво.

Джерело: Kyodo News