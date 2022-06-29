Червень, 28 в 22:55

У середу, 29 червня, лідери країн НАТО ухвалять формальне рішення про запрошення Фінляндії та Швеції в Альянс після того, як своє вето зняла Туреччина.

Про це на брифінгу заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

– Завтра лідери Альянсу ухвалять рішення про запрошення Фінляндії та Швеції приєднатися до НАТО і стати членами Альянсу, – заявив він.

Генсек додав, що кожна країна має ратифікувати протокол про приєднання, щоб розширення НАТО набуло чинності.

Зараз дивляться

– Я абсолютно впевнений, що із урахуванням надійних зобов’язань, що містяться у тристоронньому меморандумі, під якими лише нещодавно підписалися президенти Фінляндії, Швеції й Туреччини, двері (НАТО) відкриті й приєднання Швеції та Фінляндії справді відбудеться, – сказав Столтенберг.

Зазначимо, що під час саміту у Мадриді Туреччина погодилася скасувати вето на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Лідери країн підписали меморандум, який передбачає, що три країни беруть зобов’язання щодо надання одна одній підтримки для боротьби із загрозами.

Планується, що зобовʼязання будуть укріплені після вступу Фінляндії та Швеції у Північноатлантичний альянс.

Джерело: Європейська правда