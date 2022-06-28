Червень, 28 в 13:41

Банківський курс гривні у Польщі становить приблизно 0,125 злотих за 1 грн.

За 100 грн у польському банку можна отримати 12,5 злотих (за середнім банківським курсом) або 15,21 злотих (за курсом НБУ).

Курс гривні у Польщі за банківськими картками:

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курс за карткою Mastercard – 15,09 польських злотих за 100 грн;

курс за карткою Visa – 15,21 польських злотих за 100 грн.

Долар у польських банках здорожчав і в середньому становить 4,388 польських злотих за $1. Обмінявши $100, можна отримати приблизно 438,75 злотих.

Курс долара у Польщі за банківськими картками:

курс за карткою Mastercard – 441,41 злотих за $100;

курс за карткою Visa – 441,17 злотих за $100.

Євро 27 червня залишився без змін – 4,6 польських злотих за €1. За €100 можна отримати приблизно 460 злотих.

Курс євро у Польщі за банківськими картками трохи здорожчав:

курс за карткою Mastercard – 465,64 злотих за €100;

курс за карткою Visa – 470,18 злотих за €100.

Джерело: Мінфін