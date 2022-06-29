Червень, 28 в 22:26

Туреччина погодилася скасувати вето на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Про це йдеться у повідомленні канцелярії президента Фінляндії Саулі Ніїністьо.

Зазначається, що Фінляндія, Швеція та Туреччина підписали відповідний меморандум під час саміту НАТО в Мадриді.

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Згідно з повідомленням, під час саміту відбулася зустріч лідерів Фінляндії, Швеції та Туреччини за посередництва генсека НАТО Єнса Столтенберга.

– За підсумками цієї зустрічі наші міністри закордонних справ підписали меморандум про взаєморозуміння між нашими країнами, який підтверджує підтримку Туреччиною запрошення Фінляндії та Швеції вступити до НАТО на саміті в Мадриді цього тижня. Конкретні кроки щодо нашого вступу в НАТО союзники узгодять протягом наступних двох днів, але зараз це рішення неминуче, — йдеться у повідомленні.

Меморандум передбачає, що три країни беруть зобов’язання щодо надання одна одній підтримку для боротьби із загрозами. Планується, що зобовʼязання будуть укріплені після вступу Фінляндії та Швеції у Північноатлантичний альянс.

Нагадаємо, Фінляндія та Швеція подали заявку на вступ до НАТО у травні 2022 року. У суспільстві обох скандинавських країн стрімко зросла потреба у приєднанні до Північноатлантичного альянсу після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Для погодження надання членства мають дати згоду усі 30 країн-членів.

Раніше президент Туреччини Реждеп Ердоган виступав проти вступу Фінляндії та Швеції в НАТО, обґрунтовуючи це тим, що країни є “притулком тероризму”.

Джерело: Tasavallan Presidentti