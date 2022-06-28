У Франції анонсували передачу Україні БТР типу VAB: які характеристики

Червень, 28 в 14:48

Франція передасть Україні “значну кількість” бронетранспортерів типу VAB, а також вивчає можливість поставок протикорабельних ракет.

Про це заявив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню в інтерв’ю Le Parisien.

— Щоб швидко пересуватися у районах, які перебувають під вогнем противника, арміям потрібна бронетехніка. Франція буде поставляти у значних кількостях транспортні засоби типу VAB, які також мають озброєння, – сказав Лекорню.

Він не уточнив, коли Франція зможе поставити ці БТР. Але додав, що Париж також розглядає можливість постачання протикорабельних ракет Exocet французького виробництва.

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Що таке VAB та його характеристики

VAB — з французького Véhicule de l’Avant Blindé означає броньована машина переднього краю.

Французький бронетранспортер був розроблений на початку 1970-х компаніями Renault та Saviem на замовлення армії Франції.

Серійне виробництво VAB ведеться з 1976 року, всього було випущено більше 5 тис. машин цього типу в різних варіантах – як на базовому двохосьовому шасі, так і на триосьовому. Окрім французької армії, ці БТРи перебувають на озброєнні ще приблизно у 15 країнах.

Екіпаж VAB складається з двох осіб, але загалом на ньому може розміститися десант до 10 осіб.

На шосе цей БТР розганяє швидкість до 110 км/год. Також має здатність плавати. На більшості машин встановлені 12,7-мм кулемети.

Тип корпусу – сталева катана: лоб, корма та борт захищені від 7,62-мм бронебійних куль.