У Німеччині 101-річного охоронця концтабору Заксенгаузен засудили до 5 років ув’язнення

Червень, 28 в 15:59

У вівторок, 28 червня, Земельний суд у німецькому Нойруппіні виніс вирок 101-річному колишньому охоронцю концентраційного табору Заксенгаузен. Чоловіка засудили до п’яти років позбавлення волі.

Його звинуватили у пособництві до вбивства тисяч ув’язнених табору.

Судовий процес над літнім чоловіком тривав дев’ять місяців. Обвинувачений не визнав у суді своєї провини. Він заявляв, що ніколи не служив у Заксенгаузені, а в зазначені в обвинувальному висновку терміни працював на фермі в землі Мекленбург-Передня Померанія.

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Втім, прокуратура надала документи охоронця концтабору. У них ім’я, прізвище та дата народження повністю збігалися з даними обвинуваченого.

Про суд над чоловіком стало відомо у жовтні 2021 року. На той момент 100-річного Йозефа С. визнали достатньо придатним для того, щоб постати перед судом.

Повідомлялося, що чоловік був членом військово-поліцейської організації СС у Третьому Рейху. Його звинувачували у 3 518 пунктах причетності до вбивств у концтаборі Заксенгаузен у період з 1942 по 1945 рік.

Концтабір Заксенгаузен створили у 1936 році на околицях Берліна. Спершу його використовували як тренувальний центр для офіцерів СС.

Через нього пройшли 200 тис. ув’язнених, зокрема політичні противники режиму Третього Рейху, а також євреї, синті та роми, іноземні військовополонені. Десятки тисяч ув’язнених померли від голоду, хвороб, примусової праці, медичних експериментів та жорстокого поводження есесівців.

Серед полонених концтабору у Заксенгаузені були перший голова ОУНР Степан Бандера, третій голова ОУНР Ярослав Стецько, засновник УПА Поліська Січ Тарас Бульба-Боровець, поет Олег Ольжич, який загинув там від катувань, голова ОУН Андрій Мельник, рейхканцлер Німеччини у 1925-26 рр. Ганс Лютер.