Жорстокий ракетний удар російських військ по ТЦ Амстор у Кременчуці (Полтавська область) шокував світову спільноту. У вівторок, 28 червня, багато західних ЗМІ винесли на перші шпальти статті про цей воєнний злочин РФ проти України.

На перших сторінках видань опубліковані фото масштабних руйнувань, спричинених ударом російської ракети, та рятувальної операції на місці трагедії.

Видання пишуть про “глобальний резонанс” після удару по багатолюдному торговому центру в мирному українському місті, зокрема з боку лідерів Великої сімки (G7), які назвали це навмисною провокацією і воєнним злочином РФ.

Наприклад, стаття на першій шпальті британської щоденної газети Metro називається: Росія вбила покупців. Матеріал супроводжується фото палаючого ТЦ. Журналісти назвали ракетний удар “варварською атакою” російських військ на мирних українців, які ходили за покупками. У матеріалі розповідається, що за кілька миттєвостей після влучання ракети люди “кричали і намагалися втекти з палаючої, задимленої будівлі”.

Видання The Guardian також розмістило на першій сторінці статтю про трагедію в Кременчуці під назвою: Багато загиблих унаслідок удару ракети по ТЦ. У матеріалі розповідається, що РФ вдарила ракетою по торговому центру в момент, коли там перебувало багато людей, і цей ракетний обстріл спричинив численні жертви.

— The Guardian (@guardian) June 27, 2022

Guardian front page, Tuesday 28 June 2022: Prospect of strike grows as doctors eye 30% pay deal pic.twitter.com/Hv4l33pxVY

Британська щоденна газета The i випустила публікацію із заголовком: Вбивство в торговому центрі.

А видання The Independent опублікувало на першій шпальті матеріал: Росія поцілила в торговий центр із 1 тис. людей усередині. Журналісти розповідають, що РФ вдарила по місту Кременчук двома ракетами, і також називають атаку варварською.

Публікація у виданні The Times вийшла під назвою: Путін заплатить за своє варварство, наполягає прем’єр. Журналісти наводять у матеріалі заяву очільника британського уряду Бориса Джонсона, який наголосив, що Кремль відповідатиме за злочини, а також запевнив у подальшій підтримці України.

Tuesday’s Times: “Putin will pay for his barbarity, PM insists” #BBCPapers #TomorrowsPapersToday https://t.co/7FuHsAa3Vz pic.twitter.com/WNlgY4CABr

— BBC News (UK) (@BBCNews) June 27, 2022