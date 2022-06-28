Варварська атака: світові ЗМІ на перших шпальтах написали про ракетний удар по Кременчуку
Жорстокий ракетний удар російських військ по ТЦ Амстор у Кременчуці (Полтавська область) шокував світову спільноту. У вівторок, 28 червня, багато західних ЗМІ винесли на перші шпальти статті про цей воєнний злочин РФ проти України.
На перших сторінках видань опубліковані фото масштабних руйнувань, спричинених ударом російської ракети, та рятувальної операції на місці трагедії.
Видання пишуть про “глобальний резонанс” після удару по багатолюдному торговому центру в мирному українському місті, зокрема з боку лідерів Великої сімки (G7), які назвали це навмисною провокацією і воєнним злочином РФ.
Наприклад, стаття на першій шпальті британської щоденної газети Metro називається: Росія вбила покупців. Матеріал супроводжується фото палаючого ТЦ. Журналісти назвали ракетний удар “варварською атакою” російських військ на мирних українців, які ходили за покупками. У матеріалі розповідається, що за кілька миттєвостей після влучання ракети люди “кричали і намагалися втекти з палаючої, задимленої будівлі”.
Tuesday’s Metro: “Shoppers murdered by Russia” #BBCPapers #TomorrowsPapersToday https://t.co/7FuHsAa3Vz pic.twitter.com/meIk8eCCJn
— BBC News (UK) (@BBCNews) June 27, 2022
Видання The Guardian також розмістило на першій сторінці статтю про трагедію в Кременчуці під назвою: Багато загиблих унаслідок удару ракети по ТЦ. У матеріалі розповідається, що РФ вдарила ракетою по торговому центру в момент, коли там перебувало багато людей, і цей ракетний обстріл спричинив численні жертви.
Guardian front page, Tuesday 28 June 2022: Prospect of strike grows as doctors eye 30% pay deal pic.twitter.com/Hv4l33pxVY
— The Guardian (@guardian) June 27, 2022
Британська щоденна газета The i випустила публікацію із заголовком: Вбивство в торговому центрі.
Tuesday’s i: “Murder at the shops” #BBCPapers #TomorrowsPapersToday https://t.co/7FuHszSswZ pic.twitter.com/uU3KWz1SRl
— BBC News (UK) (@BBCNews) June 27, 2022
А видання The Independent опублікувало на першій шпальті матеріал: Росія поцілила в торговий центр із 1 тис. людей усередині. Журналісти розповідають, що РФ вдарила по місту Кременчук двома ракетами, і також називають атаку варварською.
Tuesday’s Independent: “Russia targets shopping centre with 1,000 inside” #BBCPapers #TomorrowsPapersToday https://t.co/7FuHsAa3Vz pic.twitter.com/ts8AV7VtkE
— BBC News (UK) (@BBCNews) June 27, 2022
Публікація у виданні The Times вийшла під назвою: Путін заплатить за своє варварство, наполягає прем’єр. Журналісти наводять у матеріалі заяву очільника британського уряду Бориса Джонсона, який наголосив, що Кремль відповідатиме за злочини, а також запевнив у подальшій підтримці України.
Tuesday’s Times: “Putin will pay for his barbarity, PM insists” #BBCPapers #TomorrowsPapersToday https://t.co/7FuHsAa3Vz pic.twitter.com/WNlgY4CABr
— BBC News (UK) (@BBCNews) June 27, 2022
Журналісти газети Daily Express випустили статтю: Злочин проти людяності. Видання називає “варварським” удар російськими ракетами по ТЦ, де перебували сотні мирних людей.
Tuesday’s Express: “Crime against humanity” #BBCPapers #TomorrowsPapersToday https://t.co/7FuHsAa3Vz pic.twitter.com/i3lx0PuTcq
— BBC News (UK) (@BBCNews) June 27, 2022
На першій шпальті британської газети The Daily Mirror сьогодні також вийшла стаття про трагедію в Кременчуці.
Tuesday’s Mirror: “Helen’s killer takes secrets to the grave” #BBCPapers #TomorrowsPapersToday https://t.co/7FuHsAa3Vz pic.twitter.com/nEQO15ipaa
— BBC News (UK) (@BBCNews) June 27, 2022
Черговому злочину РФ на Полтавщині присвятили перші шпальти й італійські видання: зокрема, такі як La Stampa та La Repubblica.
Buongiorno! Ecco la prima pagina di oggi, 28/06/2022. Gli aggiornamenti su https://t.co/x3RjqbUITw https://t.co/TrufckcUaw pic.twitter.com/lOKdUZ5zSO
— La Stampa (@LaStampa) June 28, 2022
La prima pagina di oggi #28giugno https://t.co/LZaZp2ocNj ???? pic.twitter.com/K5j7PZQ9qM
— Repubblica (@repubblica) June 28, 2022
Що відомо про ракетний удар по Кременчуку
Російські війська завдали ракетних ударів по Кременчуку напередодні вдень. З території РФ були запущені дві надзвукові крилаті ракети Х-22 великої дальності з дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22М3.
Одна з них влучила по ТЦ Амстор, де під час повітряної тривоги могли перебувати близько тисячі людей. Частина з них на момент удару встигла вийти з ТЦ.
Як поінформував сьогодні під час брифінгу міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, після ракетного удару по торговому центру зниклою безвісти вважається 21 людина. Підтверджено загибель 18 людей. Очільник МВС наголосив, що жодних військових об’єктів навколо ТЦ Амстор у Кременчуку не було в радіусі 5 км.
Через ракетні удари військ РФ по українських містах сьогодні збереться на засідання Рада Безпеки ООН.