За старим сценарієм: Макрон відмовився назвати РФ державою-спонсором тероризму

Червень, 28 в 15:31

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати Росію “державою-спонсором тероризму”.

Таку заяву він зробив, коментуючи заклик президента України Володимира Зеленського оголосити РФ спонсором тероризму.

— Нам не потрібна будь-яка кваліфікація (щодо питання РФ, як спонсора тероризму, – Ред.), щоб запровадити санкції проти Москви за її вторгнення в Україну, – сказав Макрон.

Це сталося після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що Росію потрібно визнати державою спонсором тероризму після ракетного удару по переповненому ТЦ у Кременчуці, де загинули щонайменше 20 людей.

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— Тільки абсолютні відморожені терористи, яким не повинно бути місця на Землі, можуть наносити ракетні удари по цивільних об’єктах. Росія повинна бути визнана державою-спонсором тероризму. Світ може і тому повинен зупинити російський терор, – сказав Зеленський.

Макрон назвав ракетний удар росіян по українському торговому центру “воєнним злочином” і заявив, що Франція підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

Президент Франції не раз піддавався критиці з боку України та її східноєвропейських союзників за неоднозначну підтримку Києва у протистоянні агресії РФ. Зокрема, Макрон говорив, що треба уникнути “приниження Путіна”.

У березні він відмовився назвати російського президента Путіна “м’ясником” через війну в Україні, як це зробив президент США Джо Байден. Він тоді заявив, що такі висловлювання про вождя Кремля можуть “унеможливити дипломатичне врегулювання”, в яке вірить французький президент.