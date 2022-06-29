Червень, 29 в 13:21

На автозаправних станціях Польщі у середу, 29 червня, знизилися ціни майже на всі види пального, окрім преміального дизеля, який трохи здорожчав.

Літр бензину марки А-98 сьогодні коштує в середньому 8,31 злотих (54,75 грн за курсом Нацбанку України). Напередодні ціну зафіксовано на рівні 8,36 злотих (54,96 грн за курсом НБУ на 28 червня).

Спострегіється також незначне зниження вартості бензину А-95 за добу – 7,83 злотих/літр (51,59 грн за курсом НБУ). Днем раніше він коштував 7,86 злотих/літр або 51,7 грн.

Зараз дивляться

Ціни на звичайне дизельне пальне майже не змінилися за добу – 8,22 злотих (54,15 грн) проти 8,23 злотих напередодні.

Преміальний дизель на польських АЗС за день здорожчав з 7,82 злотих/літр (51,4 грн) до 7,87 злотих/літр (51,85 грн).

Рівень цін на автогаз (LPG) стабільний. Літр сьогодні коштує 3,48 злотих (22,9 грн), вчора – 3,49 злотих.

Якщо подивитися на граничні ціни на пальне у Польщі, то бензин А-95 найдорожче коштує сьогодні у Підкарпатському воєводстві – 8,03 злотих/літр (52,9 грн), найдешевше – у Підляському (7,06 злотих/літр (46,5 грн).

Максимальна ціна на дизель 29 червня – 8,78 злотих/літр або 57,8 грн – у Малопольському воєводстві, мінімальна – у Свентокшиському (6,79 злотих/літр або 44,7 грн).

Джерело: AutoCentrum.pl