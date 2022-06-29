Формуватимуть стрілецькі батальйони: Генштаб повідомив про плани військових зборів у Білорусі
У розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України з’явилася інформація щодо плану зборів військовозобов’язаних у Гомельській області Білорусі.
За даними української сторони, до 16 липня білоруси відпрацьовуватимуть формування окремих стрілецьких батальйонів територіальних військ, проводитимуть бойове злагодження, а також займатимуться питаннями організації охорони та оборони об’єктів.
Станом на 29 червня на Волинському та Поліському напрямках триває перевірка бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь.
– Загроза авіаційних та ракетних ударів з території Білорусі по українських об’єктах не зменшується, – констатують у Генштабі ЗСУ.
Про старт військових зборів із військовозобов’язаними в Жлобинському районі Гомельської області Білорусі повідомили 28 червня.
Українська сторона не виключає, що підрозділи Збройних сил РБ можуть вдаватися до демонстративних і провокаційних дій у прикордонних з Україною районах, а також вести розвідку, щоб уточнити позиції й характер діяльності ЗСУ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 126-ту добу.
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