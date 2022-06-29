Червень, 29 в 18:29

У майбутньому Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Про це йдеться у пункті 41 нової стратегічної концепції НАТО, яку лідери держав ухвалили 29 червня на саміті у Мадриді.

– Безпека країн, які прагнуть стати членами Альянсу, переплітається з нашою. Ми рішуче підтримуємо їхню незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Ми посилимо політичний діалог і співпрацю з тими, хто прагне приєднатися до Альянсу, допоможемо зміцнити їхню стійкість до зловмисного втручання, розширити їхній потенціал і посилити нашу практичну підтримку для просування їхніх євроатлантичних прагнень, – йдеться у документі.

Також зазначається, що лідери НАТО продовжать розвивати партнерство з Боснією і Герцеговиною, Грузією та Україною для просування спільних інтересів у євроатлантичному мирі, стабільності та безпеці.

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– Ми підтверджуємо рішення, яке ухвалили на Бухарестському саміті 2008 року, і всі наступні рішення щодо Грузії та України, – йдеться у документі.

Нагадаємо, що на початку квітня 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті ухвалили декларацію, згідно з якою Україна та Грузія стануть членами Альянсу після отримання ПДЧ (плану дій щодо членства в НАТО).

Поки що обидві країни ПДЧ так і не отримали, проте Україна має статус партнера НАТО з розширеними можливостями.

Важливо, що згідно з новою стратегічною концепцією, НАТО визнало Росію як найсерйознішу та пряму загрозу союзникам, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні.