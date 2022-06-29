Папа Франциск назвав “варварською атакою” ракетний удар, завданий РФ по ТЦ у Кременчуці

Червень, 29 в 16:14

Папа Римський Франциск засудив ракетну атаку на торговий центр у Кременчуці та закликав не переставати молитися за те, щоби якнайшвидше скінчилося “божевілля війни в Україні”.

Про це він сказав перед натовпом на площі Святого Петра у Ватикані, повідомляє Vatican News.

— Щодня ношу в своєму серці дорогу і багатостраждальну Україну, яка і далі потерпає від варварських атак, як та, що завдала удару по торговому центрі в Кременчуку. Молюся за те, щоби ця божевільна війна швидко побачила свій кінець і поновлюю заохочення бути невтомно витривалими в молитві за мир: нехай же Господь відкриє ті дороги діалогу, які люди не хочуть або неспроможні знайти! І не занедбуймо надавання допомоги українському населенню, що багато страждає, сказав понтифік.

При цьому, варто зазначити, що Папа, як і раніше продовжує уникати звинувачень на адресу Росії та її керівництва, які стоять за тисячами смертей невинних людей в Україні. У своїй промові він не назвав винуватця ракетного удару по переповненому торговому центру.

Зараз дивляться

Раніше понтифік зробив неоднозначну заяву, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну було “можливо якось спровоковано”. Він засудив “варварство та жорстокість російських військ”, але відмовився говорити про “добро і зло” в контекстів війни Росії проти України.

Папа також висловив жаль через скасовану зустріч із патріархом РПЦ Кирилом у червні, і висловив сподівання, що така зустріч відбудеться у вересні в Казахстані.

Російська армія завдала ракетних ударів по Кременчуку 27 червня вдень. З території РФ прилетіли дві надзвукові крилаті ракети Х-22.

Одна з ракет влучила у ТЦ Амстор, де під час повітряної тривоги могли перебувати близько тисячі людей. Частина людей на момент удару встигла вийти з ТЦ.

Джерело: Vatican News