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Польща ставить під сумнів право Росії бути частиною ОБСЄ

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Польща ставить під сумнів право Росії бути частиною ОБСЄ

Польща ставить під сумнів право Росії бути частиною ОБСЄ у зв’язку із наміром “денацифікувати та демілітаризувати” Україну.

Про це йдеться на офіційній сторінці Польського головування в ОБСЄ 2022 у Twitter.

– Ми вважаємо російську декларацію про “денацифікацію та демілітаризацію” України абсолютно неприйнятною, це суперечить основним правилам та звичаям міжнародної поведінки. Це ставить під сумнів право Росії бути частиною ОБСЄ спільноти, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, держави, які входять до складу ОБСЄ, відзначили, що агресія Росії в Україні не є єдиним викликом європейській безпеці.

– Росія також провокує і розпалює конфлікти в зоні ОБСЄ своєю явною участю, включаючи погрози та застосування сили, – йдеться у заяві Польського головування.

Раніше МЗС України Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ призупинити повноваження Росії в організації з огляду на безпекову ситуацію.

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