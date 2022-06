Польща ставить під сумнів право Росії бути частиною ОБСЄ у зв’язку із наміром “денацифікувати та демілітаризувати” Україну.

Про це йдеться на офіційній сторінці Польського головування в ОБСЄ 2022 у Twitter.

We consider the ???????? declaration to “complete the denazification and demilitarization” of ???????? utterly unacceptable and against basic rules and customs of international behavior. It puts in question the eligibility of Russia for being a part of the @OSCE community.#ASRC pic.twitter.com/0533Fmz2GS

Зараз дивляться

— Polish OSCE Chairmanship 2022 (@PLinOSCE) June 29, 2022