Червень, 29 в 19:43

Польща ставить під сумнів право Росії бути частиною ОБСЄ у зв’язку із наміром “денацифікувати та демілітаризувати” Україну.

Про це йдеться на офіційній сторінці Польського головування в ОБСЄ 2022 у Twitter.

– Ми вважаємо російську декларацію про “денацифікацію та демілітаризацію” України абсолютно неприйнятною, це суперечить основним правилам та звичаям міжнародної поведінки. Це ставить під сумнів право Росії бути частиною ОБСЄ спільноти, – йдеться у повідомленні.

We consider the ???????? declaration to “complete the denazification and demilitarization” of ???????? utterly unacceptable and against basic rules and customs of international behavior. It puts in question the eligibility of Russia for being a part of the @OSCE community.#ASRC pic.twitter.com/0533Fmz2GS Зараз дивляться — Polish OSCE Chairmanship 2022 (@PLinOSCE) June 29, 2022

Крім цього, держави, які входять до складу ОБСЄ, відзначили, що агресія Росії в Україні не є єдиним викликом європейській безпеці.

– Росія також провокує і розпалює конфлікти в зоні ОБСЄ своєю явною участю, включаючи погрози та застосування сили, – йдеться у заяві Польського головування.

Раніше МЗС України Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ призупинити повноваження Росії в організації з огляду на безпекову ситуацію.