Швейцарія остаточно приєдналася до шостого пакету санкцій ЄС проти Росії

Червень, 29 в 18:09

Швейцарія остаточно приєдналася до шостого пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії та Білорусі і 29 червня ввела їх у дію. Про це повідомив швейцарський уряд – Федеральна рада.

— З огляду на триваючу військову агресію Росії проти України, Федеральна рада 29 червня запровадила додаткові санкції проти Росії. Швейцарія вводить у дію нові заходи, вжиті ЄС від 3 червня 2022 року. Заходи набирають чинності з 18.00 29 червня, – йдеться у повідомленні.

Нові заходи включають ембарго на сиру нафту та певні види нафтопродуктів з Росії. Подібно до заходів, що застосовуються в ЄС, їх закупівля, імпорт, транзит і транспортування до або в межах Швейцарії заборонені.

Крім того, ембарго передбачає заборону на надання послуг, зокрема страхування чи перестрахування, у зв’язку з транспортуванням нафти та окремих російських нафтопродуктів у будь-який пункт призначення.

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Зазначається, що це ембарго набуватиме чинності поступово, як це відбувається в ЄС, і набуде повної чинності на початку 2023 року, після низки перехідних періодів.

У фінансовому секторі заборонено надання таких послуг, як бухгалтерський облік, зв’язки з громадськістю та бізнес-консультації уряду Росії або юридичним особам з РФ. Також заборонено рекламувати контент, створений або трансльований деякими російськими ЗМІ, такими як Russia Today або Sputnik.

Про приєднання Швейцарії до шостого пакету санкції ЄС проти РФ офіційний Берн повідомив 10 червня.

3 червня Рада ЄС ухвалила черговий, шостий пакет санкцій проти РФ, що включає відкладене ембарго на морські поставки нафти і нафтопродуктів. Швейцарія, яка не входить до ЄС, раніше підтримала й інші санкції Євросоюзу проти Росії.

Джерело: Федеральна рада Швейцарії