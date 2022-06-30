Червень, 30 в 15:59

У четвер, 30 червня, на автозаправних станціях (АЗС) Польщі знизилися ціни на бензин та дизельне паливо. Це не стосується преміального дизеля, який трохи здорожчав.

Так, літр бензину марки А-95 сьогодні можна в середньому придбати за 7,80 злотих (це 51,2 грн за курсом Національного банку України). Напередодні він коштував 7,83 злотих.

Літр бензину марки А-98 водії в Польщі можуть у середньому купити за ціною 8,28 злотих (54,4 грн за курсом НБУ), тоді як днем раніше це пальне коштувало 8,31 злотий/літр.

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Дизпаливо також можна сьогодні придбати дешевше: за середньою ціною 8,11 злотих/літр (53,2 грн). У середу середня вартість дизеля на АЗС Польщі становила 8,22 злотих/літр.

Водночас трохи зросла вартість преміального дизпалива – до 7,89 злотих/літр (51,8 грн) проти 7,87 злотих/літр напередодні.

Вартість автогазу (LPG) за добу практично не змінилася: сьогодні за нього потрібно в середньому заплатити 3,49 злотих/літр (22,9 грн). Напередодні середня вартість автогазу на польських АЗС становила 3,48 злотих/літр.

Вартість пального на АЗС Польщі варіюється залежно від воєводства.

Наприклад, бензин марки А-95 найдешевше продають у Підляському воєводстві – в середньому за 7,42 злотих/літр (48,7 грн), а найдорожче – в Підкарпатському воєводстві, за 8,09 злотих/літр (53,1 грн).

Середня вартість бензину А-98 варіюється від 7,76 злотих/літр (50,9 грн) у Куявсько-Поморському воєводстві до 8,88 злотих/літр (58,3 грн) в Опольському воєводстві.

Середні ціни на дизпаливо найнижчі в Свентокшиському воєводстві (7,07 злотих/літр, або ж 46,4 грн), а найвищі – в Куявсько-Поморському воєводстві (8,81 злотих/літр, або 57,8 грн).

Ціни на АЗС України

Ціни на бензин категорії А-95+ в Україні сьогодні знизилися на 17 копійок. В середньому його можна придбати за 51,99 грн/л.

Вартість бензину категорій А-95 та А-92 не змінилася і в середньому становить 50,64 грн/л та 50,30 грн/л відповідно.

Середня вартість дизеля становить 56,40 грн/л. А ціни на автогаз зменшилися на 14 копійок і в середньому становлять 41,67 грн.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl