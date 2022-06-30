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Долар трішки здорожчав, а євро – подешевшав: курс валют у Польщі

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Долар трішки здорожчав, а євро – подешевшав: курс валют у Польщі
Фото: Depositphotos

Банківський курс гривні у Польщі становить приблизно 0,125 злотих за 1 грн.

У польському банку за 100 грн можна отримати 12,52 злотих (за середнім банківським курсом) або 15,23 злотих (за курсом НБУ).

Курс гривні у Польщі за банківськими картками:

Зараз дивляться
  • курс за карткою Mastercard – 15,18 польських злотих за 100 грн;
  • курс за карткою Visa – 15,18 польських злотих за 100 грн.

Долар у польських банках здорожчав і в середньому становить 4,399 польських злотих за $1. Обмінявши $100, можна отримати приблизно 439,92 злотих. А за курсом НБУ – 445,65.

Курс долара у Польщі за банківськими картками:

  • курс за карткою Mastercard – 444,18 злотих за $100;
  • курс за карткою Visa – 444,08 злотих за $100.

Євро 27 червня у банках трішки подешевшав – 4,588 польських злотих за €1. За €100 можна отримати приблизно 458,76 злотих. За курсом НБУ – 468,85.

Курс євро у Польщі за банківськими картками також подешевшав:

  • курс за карткою Mastercard – 464,87 злотих за €100;
  • курс за карткою Visa – 463,31 злотих за €100.

Детальніше про те, скільки коштує долар і євро в банках та на чорному ринку – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Мінфін

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