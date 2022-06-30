Червень, 30 в 0:16

Уряд Чехії має намір передати України два безпілотні літальні апарати Bivoj, яку створила місцева компанія. Ці безпілотники призначені для розвідки. Вже незабаром їх можуть використовувати українські захисники.

За даними чеських видань, розробник безпілотників хоче невдовзі представити суспільству дрон, який має можливість коригувати постріли з артилерії та нести бойове навантаження.

– Першим завданням безпілотника буде надання точних даних, щоб українська артилерія мала кращі результати, – зазначив співвласник Jablotron Далібор Дедек, який підтримує закупівлю зброї для України.

Дрони мають високоточну камеру відеоспостереження, що особливо важливо під час розвідки на фронті. Безпілотник вагою майже 25 кг та з розмахом крила близько 3,3 м можуть передати в Україну за декілька тижнів.

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БПЛА пропонується виробником у комплекті, який стандартно включає три літаки, станцію управління пілот-оператор, трекінгову антену або супутниковий модуль і катапульту, з якої злітає дрон.

Радіосигнал безпілотника сягає на відстані від 50 до 60 км, з якої може безперешкодно збирати дані. Для роботи достатньо навіть однієї людини, якщо у дрона налаштований автономний пілот, є певний маршрут та завдання.

У повітрі безпілотник може збирати дані протягом шести годин. За словами представників компанії, дрон компактний, легко переміщається та не потребує брукованої поверхні для роботи.

Джерело: Ceske noviny