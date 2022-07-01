Червень, 30 в 23:04

Саміт НАТО на цьому тижні в Мадриді показує, що трансатлантичний альянс залишається потужною силою добра. 29 червня на саміті ухвалили кілька важливих рішень – НАТО офіційно запросило Швецію та Фінляндію до Альянсу, а ще затвердили нову стратегічну концепцію.

Факти ICTV переглянули, що пишуть західні ЗМІ про саміт.

Альянс має бути набагато сильнішим – The Washington Post

НАТО створили в 1949 році для протидії агресивним планам Радянського Союзу, який залишався відкрито прихильним до глобальної комуністичної революції. Пізніше це обґрунтування зникло після розпаду СРСР.

Зараз дивляться

Європейські члени Альянсу скоротили свої військові інвестиції, резонно вважаючи, що шанси великої війни невеликі. У це продовжували вірити навіть тоді, коли Путін вдерся до Грузії та анексував частину України.

Але після 24 лютого 2022 року, коли РФ напала на Україну, хибне почуття безпеки пішло.

За даними НАТО, лише близько десятка з 30 країн-членів Альянсу витрачають мінімально рекомендовані 2% ВВП на оборону. Ні Швеція, ні Фінляндія, які незабаром стануть членами, не досягають цього рівня, хоча обидві країни зобов’язалися збільшити витрати на оборону найближчими роками.

Не дивно, що лише країни, які межують із Росією – Латвія, Литва та Польща – швидко збільшили витрати на оборону після окупації Криму Росією.

Швидке переозброєння Європи допоможе зменшити навантаження на ресурси США.

Заява президента Байдена у середу про те, що Сполучені Штати збільшать свою військову присутність у Європі, добра для Альянсу. Але це також показує, наскільки регіон залежить від США у короткостроковій перспективі.

Швидке економічне зростання Китаю означає, що США доведеться розгортати свої сили в Азії. З огляду на й без того величезний дефіцит бюджету Сполучених Штатів, малоймовірно, що США зможуть взяти на себе основний тягар в обох регіонах. Це означає, що Європі потрібно буде швидко переозброїтися.

Європейці поки що підтримують політику своїх країн щодо протистояння російській загрозі. Опитування німців, проведене у березні, показало, що 78% підтримали збільшення витрат на оборону на €100 млрд.

Опитування, проведене для НАТО, показало значну підтримку у більшості європейських країн збільшення видатків на оборону.

НАТО буде сильним у довгостроковій перспективі лише в тому випадку, якщо цього захочуть європейські члени.

Лідери НАТО називають Росію прямою загрозою – Politico

У новому стратегічному плані Росію прямо назвали найбільш серйозною та прямою загрозою безпеці союзників, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні.

Що стосується запрошення Фінляндії та Швеції до НАТО, то генсек Єнс Столтенберг сказав, що російський диктатор не зміг запобігти прийняттю до Альянсу нових членів.

Звичайно, головним запереченням Путіна було не допустити вступу України до НАТО.

Але Столтенберг сказав, що НАТО допомагатиме модернізувати ЗСУ.

У попередній Стратегічній концепції, ухваленій у 2010 році, союзники називали Росію стратегічним партнером, а Китай взагалі не згадували. У новій концепції вони описали Китай як виклик інтересам, безпеці та цінностям союзників.

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Розширення НАТО – це компліменти Путіна – NYT

Однією із цілей президента Володимира Путіна під час вторгнення в Україну було змінити баланс військової могутності в Європі. Путіну це вдалося, але не так, як він хотів.

Замість того, щоб зміцнювати Росію, російський президент стикнувся з більш згуртованим Альянсом. А війна Путіна в Україні спонукала Швецію та Фінляндію приєднатися до НАТО.

Без війни в Україні Швеція та Фінляндія навряд чи відчули б потребу у захисті НАТО. Швеція не воювала 200 років, а Фінляндія давно культивувала політику військового нейтралітету, хоча обидві країни є членами Європейського Союзу.

Але російське вторгнення швидко змінило ставлення громадськості. Обидві країни негайно відправили в Україну боєприпаси та зброю. Опитування, проведені у Фінляндії та Швеції на початку війни, показали підтримку вступу до НАТО (65% у Фінляндії та 57% у Швеції).

Обидві країни мають сильні збройні сили, обидві країни сильні демократії.