Російська істерика щодо обмеження залізничного перегону між основною територією РФ та російським ексклавом Калінінградом отримала відповідь з насмішкою з боку литовського депутата.

Парламентар литовського сейму Матас Малдейкіс звернувся до влади РФ із вимогою надати Литві сухопутний коридор до традиційних литовських земель у Смоленську.

До допису він додав карту в якому можна побачити сухопутний коридор через територію Білорусі та Москви до Смоленська.

In response to Russia's claims in Kaliningrad we demand full access to the traditional Lithuanian lands of Smolensk via this land corridor.#SmolenskIsLithuania pic.twitter.com/HvLO0Oii7E

— Matas Maldeikis MP ???????? (@MatasMaldeikis) June 29, 2022