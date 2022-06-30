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Смоленськ – це Литва: литовський депутат відпвів Росії на заяви про блокаду Калінінграда

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Литва
Фото: Depositphotos

Російська істерика щодо обмеження залізничного перегону між основною територією РФ та російським ексклавом Калінінградом отримала відповідь з насмішкою з боку литовського депутата.

Парламентар литовського сейму Матас Малдейкіс звернувся до влади РФ із вимогою надати Литві сухопутний коридор до традиційних литовських земель у Смоленську.

– У відповідь на претензії Росії щодо Калінінграда, ми вимагаємо повного доступу до традиційних литовських земель Смоленська через цей сухопутний коридор, – написав депутат у Twitter.

До допису він додав карту в якому можна побачити сухопутний коридор через територію Білорусі та Москви до Смоленська.

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Наприкінці твіту він залишив гештег “Смоленськ це Литва”.

Раніше Матас Малдейкіс вже тролив російських законодавців, коли ті у Держдумі РФ зареєстрували проєкт закону, який начебто мало бути скасовано визнання Росією незалежності Литви. Тоді литовський парламентар запропонував розірвати Полянівський мирний договір 1634 року, за яким були зафіксовані кордони Росії та Речі Посполитої у XVII столітті. Тоді він пожартував, що Росія має повернути “усі окуповані території Великому князівству”.

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