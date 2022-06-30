Червень, 30 в 11:44

Сполучені Штати Америки прагнуть завершення повномасштабної війни в Україні найближчим часом. Проте все свідчить про наміри Кремля продовжувати атаки.

Про це повідомив в інтерв’ю агентству Bloomberg координатор із питань стратегічної комунікації Ради національної безпеки при президенті США Джон Кірбі.

Таким чином він прокоментував нещодавню заяву українського лідера Володимира Зеленського про бажання завершити війну до кінця цього року.

Зараз дивляться

– Ми хотіли б, щоб війна завершилася сьогодні. І вона може завершитися сьогодні, якщо Путін зробить правильні речі. Але Путін не демонструє наміру йти на переговори. Він демонструє наміри, що хоче продовжувати атакувати Україну та досягти військових цілей, — наголосив Кірбі.

Він запевнив, що в зв’язку з цим США й надалі допомагатимуть зміцнювати оборону України.

– Ми дійсно наполегливо працюємо, щоб надати їм деякі передові можливості протиповітряної оборони, – заявив Кірбі, натякаючи на норвезькі комплекси протиракетної оборони середньої та великої дальності NASAMS.

Він також зазначив, що лише офіційний Київ, зокрема президент Володимир Зеленський, визначатиме, коли, де та на яких умовах можуть відбуватися переговори з РФ щодо припинення війни.

Днями президент Володимир Зеленський під час звернення до лідерів G7 заявив, що хоче, аби розв’язана Росією повномасштабна війна в Україні завершилася до зими (тобто до кінця 2022 року). Він закликав лідерів Великої сімки надати додаткову допомогу Україні, щоб можна було закінчити війну до настання зими.

За прогнозами колишнього командувача армії США у Європі генерала Бена Годжеса, до кінця року ЗСУ зможуть відкинути російських окупантів до лінії фронту станом на 23 лютого.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ