Липень, 01 в 15:21

У Польщі вже декілька днів поспіль спостерігається тенденція до зниження цін на бензин. У п’ятницю, 1 липня, це пальне на польських АЗС знову трохи здешевшало.

Зокрема, бензин марки А-95 сьогодні можна в середньому придбати за ціною 7,77 злотих/літр (це 50,4 грн за курсом Національного банку України), тоді як напередодні його вартість становила 7,80 злотих/літр.

Трохи знизилися середні ціни і на бензин марки А-98 – до 8,27 злотих/літр (53,6 грн за курсом НБУ) проти 8,28 злотих/літр у четвер.

Зараз дивляться

Літр дизельного палива також трохи подешевшав: його середня вартість на польських АЗС становить 8,10 злотих (52,5 грн). Напередодні дизель в середньому купували за ціною 8,11 злотих/літр.

Водночас знову здорожчало преміальне дизпаливо – до 7,90 злотих/літр (51,2 грн). У четвер середня вартість цього пального становила 7,89 злотих/літр.

Середня вартість автогазу (LPG) за добу не змінилася і становить 3,49 злотих/літр (22,6 грн за курсом НБУ).

Вартість пального на польських АЗС відрізняється, залежно від воєводства. Так, середня вартість бензину А-95 сьогодні найнижча в Підляському воєводстві (7,40 злотих/літр, або ж 48 грн), а найвища – в Підкарпатському воєводстві (7,98 злотих/літр, або 51,8 грн).

Бензин марки А-98 найдешевше коштує в Підкарпатському воєводстві (7,72 злотих/літр, або 50,1 грн), а найдорожче – в Лодзинському воєводстві (8,63 злотих/літр, або майже 56 грн).

Ціни на дизпаливо варіюються від 7,60 злотих/літр (49,3 грн) у Люблінському воєводстві до 10,58 злотих/літр (68,6 грн) у Любуському воєводстві.

Вартість пального в Україні

Ціни на пальне в Україні 1 липня знизилися. Зокрема, бензин А-95 здешевшав на 3 копійки: в середньому його можна придбати за 50,61 грн/л.

Середня вартість бензину А-92 знизилася на 80 копійок і становить 49,50 грн/л.

Середня ціна дизеля становить 56,37 грн/л (здешевшав на 3 копійки).

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl