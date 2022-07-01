Липень, 01 в 12:31

Банківський курс гривні у Польщі становить приблизно 0,126 злотих за 1 грн.

У польському банку за 100 грн можна отримати 12,57 злотих (за середнім банківським курсом) або 15,42 злотих (за курсом НБУ).

Курс гривні у Польщі за банківськими картками:

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курс за карткою Mastercard – 15,22 польських злотих за 100 грн;

курс за карткою Visa – 15,21 польських злотих за 100 грн.

Долар у польських банках значно здорожчав і в середньому становить 4,412 польських злотих за $1. Обмінявши $100, можна отримати приблизно 441,23 злотих. А за курсом НБУ – 451,01.

Курс долара у Польщі за банківськими картками також підвищився:

курс за карткою Mastercard – 445,26 злотих за $100;

курс за карткою Visa – 445,04 злотих за $100.

Євро 27 червня у банках теж здорожчав – 4,595 польських злотих за €1. За €100 можна отримати приблизно 459,46 злотих. За курсом НБУ – 468,69.

Курс євро у Польщі за банківськими картками навпаки здешевшав:

курс за карткою Mastercard – 462,28 злотих за €100;

курс за карткою Visa – 462 злотих за €100.

Факти ICTV також підготували матеріал про те, скільки коштує долар і євро в банках та на чорному ринку станом на 1 липня.

Джерело: Мінфін