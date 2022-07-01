Липень, 01 в 19:00

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував переговори з українським лідером Володимиром Зеленським та господарем Кремля Володимиром Путіним щодо розблокування українських портів для відновлення експорту. Водночас на Банковій зазначили, що наразі жодних домовленостей немає.

Про розблокування українського експорту Ердоган згадав сьогодні в коментарі журналістам у Стамбулі.

За словами турецького лідера, тривають контакти щодо організації переговорів з президентами України та РФ, які стосуватимуться продовольчої кризи в світі.

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– Ми можемо провести переговори і відправити пшеницю, ячмінь, овес і соняшник у країни, які страждають. Ми можемо зробити це як посередник, – заявив Ердоган.

Він також повідомив, що близько 20 турецьких кораблів готові допомогти вивезти з України сільськогосподарську продукцію.

– Близько 20 наших кораблів готові відплисти в будь-який момент. Сподіваюся, після відповіді Зеленського і Путіна будемо визначати наші подальші кроки, – додав Ердоган.

Варто зазначити, що на цю заяву вже відреагували в Офісі президента України. Як наголосив сьогодні на брифінгу керівник ОПУ Андрій Єрмак, наразі не відбувається жодних переговорів щодо зустрічі Володимира Зеленського з Путіним.

– Наразі перемовин, домовленостей щодо зустрічі президента України і президента РФ не ведеться, ми про такі сигнали не чули, – заявив він.

Водночас Єрмак уточнив, що тривають консультації щодо розблокування портів України для експорту зерна, зокрема на рівні ООН та з Туреччиною.

– Але про якісь конкретні дати щодо зустрічі в Туреччині чи в будь-якому іншому місті наразі домовленості немає, – додав Єрмак, зазначивши, що для Києва в цьому питанні важливими є гарантії безпеки.

Як відомо, це вже не перші спроби Анкари стати посередником між Україною та РФ. Так, наприкінці травня Реджеп Таїп Ердоган запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести з Україною мирні переговори у Стамбулі за участю ООН.

На початку червня стало відомо, що Туреччина створює штаб для експорту українського зерна та соняшнику. А нещодавно в Анкарі повідомили про “позитивні переговори” з РФ щодо розблокування українських портів для експорту зерна.

Джерело: Habertürk, CNN Türk, Hürriyet, Укрінформ