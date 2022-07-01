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Нова концепція Альянсу: Огризко вважає, що зарано говорити про кардинальні зміни в НАТО

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Володимир Огризко
Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимир Огризко вважає, що говорити про кардинальні зміни в системі НАТО все ж передчасно.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

За його словами, щонайменше останні 20 років Україна намагалася донести до НАТО і ЄС те, якою країною насправді є Росія, але нам не вірили. В НАТО вважали, що Україна надто упереджено ставиться до РФ і тому на наші застереження не варто звертати увагу.

Зараз дивляться

– Але після усіх тих жахіть, які Росія принесла світові, в НАТО вирішили поміняти ставлення до РФ. Тепер НАТО визнає Росію своєю найбільш серйозною загрозою, – наголосив Володимир Огризко.

За словами міністра, було б добре, якби в НАТО змінили принцип ухвалення рішень, бо “ті троянські коні, які Росія завела в НАТО, будуть гальмувати цей процес”.

– Попри правильні стратегічні висновки, до нового НАТО, мені здається, ще досить далеко, – зауважив колишній міністр закордонних справ України.

Що стосується обіцянок країн-членів Альянсу надавати Україні більше летальної зброї Володимир Огризко сказав, що це дуже добре, це те, чого ЗСУ дуже чекають.

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За його словами, дуже добре, що країни НАТО чітко розуміють потреби України.

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