Нова концепція Альянсу: Огризко вважає, що зарано говорити про кардинальні зміни в НАТО

Липень, 01 в 0:38

Міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимир Огризко вважає, що говорити про кардинальні зміни в системі НАТО все ж передчасно.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

За його словами, щонайменше останні 20 років Україна намагалася донести до НАТО і ЄС те, якою країною насправді є Росія, але нам не вірили. В НАТО вважали, що Україна надто упереджено ставиться до РФ і тому на наші застереження не варто звертати увагу.

Зараз дивляться

– Але після усіх тих жахіть, які Росія принесла світові, в НАТО вирішили поміняти ставлення до РФ. Тепер НАТО визнає Росію своєю найбільш серйозною загрозою, – наголосив Володимир Огризко.

За словами міністра, було б добре, якби в НАТО змінили принцип ухвалення рішень, бо “ті троянські коні, які Росія завела в НАТО, будуть гальмувати цей процес”.

– Попри правильні стратегічні висновки, до нового НАТО, мені здається, ще досить далеко, – зауважив колишній міністр закордонних справ України.

Що стосується обіцянок країн-членів Альянсу надавати Україні більше летальної зброї Володимир Огризко сказав, що це дуже добре, це те, чого ЗСУ дуже чекають.

За його словами, дуже добре, що країни НАТО чітко розуміють потреби України.