Липень, 01 в 18:45

Угорщина має намір прискорити програму розвитку оборони.

Про це у п’ятницю, 1 липня, заявив прем’єр-міністр Віктор Орбан в ефірі державного радіо.

– Ми маємо радикально підвищити нашу обороноздатність, – сказав Орбан, якого цитує Reuters.

Він повторив, що Угорщина зацікавлена ​​у тому, щоб війна в Україні закінчилася якнайшвидше.

Зараз дивляться

Виступаючи після саміту НАТО, на якому альянс також погодився прийняти до свого складу Фінляндію та Швецію, Віктор Орбан сказав, що в Україні поступово виявляються “військові реалії”, оскільки країна щодня втрачає багато солдатів. При цьому він зазначив, що ситуація може змінитись.

Він повторив, що Угорщина, як союзник НАТО, повинна залишатися осторонь війни.

– Ми повинні запустити двигуни… і прискорити нашу програму розвитку оборони, – сказав Орбан.

Віктора Орбана, який у квітні був переобраний на четвертий термін поспіль зі значною перевагою, заявив, що Угорщина навіть не готова вести переговори про можливе ембарго ЄС або обмеження на імпорт російського газу, оскільки це підірве угорську економіку.

– Потрібні не санкції, а негайне припинення вогню та мирні переговори, – сказав він, додавши, що світ також необхідний для стримування того, що він назвав “військовою інфляцією”.

Інфляція в Угорщині досягає двозначних цифр, незважаючи на обмеження цін на пальне, рахунки за електроенергію та основні продукти харчування.