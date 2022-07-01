Липень, 01 в 0:43

Звільнення українськими захисниками острова Зміїний від російських військ – це визначне досягнення, переконані міжнародні експорти. Цей острів має величезне стратегічне значення для експорту українського зерна та загалом майбутнього перебігу повномасштабної війни.

Американський аналітик Мейсон Кларк з Інституту досліджень війни вважає, що це надзвичайна стратегічна та моральна перемога ЗСУ, а поразка Росії мотивуватиме українців на перемогу над російською агресією.

Однак попри деокупацію острова та збільшення шансів України на експорт зерна, російські війська досі блокують українські порти для постачання продовольства в інші країни.

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– Росія не зняла блокаду. А Чорноморський флот РФ та протикорабельні системи наземного базування в Криму та Херсонській області все ще можуть загрожувати кораблям, що прямують до Одеси, – вважає Кларк.

Професор Стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюса Філіпс О’Брайен вважає, що битва за острів Зміїний демонструє закономірність цієї війни. Якщо російські війська не можуть вдарити вогнем з артилерії, тоді їм важко досягти успіхів. На його думку, українці мають перевагу в будь-якому завданні, де необхідна гнучкість розуму.