Липень, 01 в 18:31

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся у Києві з групою німецьких депутатів від фракції ХДС/ХСС на чолі з в. о. керівника комітету Бундестагу у закордонних справах Томасом Ерндлем.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Очільник оборонного відомства подякував німецьким парламентарям за надання допомоги та підтримку народу України.

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Зазначається, що від Німеччини та Нідерландів наша держава отримала САУ PzH-2000.

Також Німеччина надала Україні протитанкові комплекси, переносні ЗРК, автомобільну техніку, медичне обладнання та засоби індивідуального захисту військовослужбовців.

Резніков поінформував делегацію з Німеччини про поточну ситуацію на полі бою, та наголосив, що міжнародна військова технічна допомога поступово сприяє зміні ходу бойових дій. Він зауважив, що Україні необхідне озброєння країн НАТО, більше далекобійної артилерії, щоб зберегти життя українських воїнів на полі бою та захистити мирне населення.

— Після зустрічей у форматі Рамштайн мав предметні розмови з моєю колегою – міністром оборони ФРН Крістіне Ламбрехт. Ми говорили про отримання необхідної зброї для ЗСУ. У нас є певний прогрес, – сказав міністр.

Водночас він попередив, що в межах двосторонньої співпраці Київ зацікавлений у прискоренні постачання озброєння та військової техніки з Німеччини. Він додав, що “це зміцнило б наші Сили оборони”.